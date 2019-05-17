В Москве открывается главная вертолетная выставка России HeliRussia
На ней продемонстрируют гражданскую и военную продукцию из 19 стран
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia открывается 16 мая в Москве. Она станет двенадцатой по счету.
Как сообщили в организационном комитете салона, на выставке продемонстрируют как гражданскую, так и военную продукцию из 19 стран. Помимо России о своем участии в HeliRussia заявили компании из Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, США и Франции.
"В выставке примут участие порядка 250 компаний, ожидается 30 новых экспонентов. HeliRussia позволяет не только показать достижения российской индустрии, но и привлекает на российский рынок лучшие фирмы мира, способствует развитию международной кооперации в вертолетной индустрии. Она предоставляет возможность встретиться с руководителями отрасли, директорами компаний и обсудить вопросы сотрудничества и взаимодействия", - отмечают организаторы выставки.
Новинки выставки
Среди новинок на HeliRussia ожидается презентация сверхлегкого вертолета соосной схемы Р-34, созданного ОКБ "Ротор" (город Кумертау) и сконструированного по заданию компании "Аэроэлектромаш". Машина является самой компактной, экономичной и малошумной в своем классе на сегодняшний день. Также будет представлен сверхлегкий соосный вертолет - VA-115 разработки компании RotorSchmiede (Германия).
Среди новинок двигателестроения презентуют электродвигатель ВД 2500. За счет исключения из трансмиссии высокотехнологичных узлов двигатель обеспечивает высокий ресурс, ремонтопригодность, низкий уровень шума и малую заметность в инфракрасном диапазоне. Ориентировочная грузоподъемность воздушных судов, оснащенных данным двигателем, - 200-300 кг.
Кроме того, швейцарская компания Schiller продемонстрирует новейшее устройство для проведения непрямого массажа сердца Easy Pulse. Новинка является оптимальным решением для использования в ограниченном пространстве кабины медицинских вертолетов.
В рамках выставки гостям будет представлен проект беспилотного воздушного такси Bartini от компании McFly.Aero. В перспективе этот аппарат вертикального взлета и посадки, должен преодолевать до 150 км, развивать скорость в 300 км/ч, продолжительность полета должна составлять 30 мин. Теме беспилотной авиации также будет уделена часть деловой программы выставки. Организация "Аэронет" проведет в рамках HeliRussia конференцию по беспилотной авиации, на которой будут осуждаться вопросы нормативно-правового регулирования производства и применения беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, для участников рынка проведут семинар "Военная приемка в гражданской авиации: вопросы и ответы". На мероприятии эксперты отрасли прокомментируют и разъяснят ряд важных вопросов из сферы военной приемки.
Выставка пройдет с 16 по 18 мая. Она является ежегодной и проводится с 2008 года.
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За счет исключения из трансмиссии высокотехнологичных узлов двигатель обеспечивает высокий ресурс, ремонтопригодность, низкий уровень шума и малую заметность в инфракрасном диапазоне.Ахренительная формулировка. Вот он полёт мысли журналюг и икспертов.
Среди новинок на HeliRussia ожидается презентация сверхлегкого вертолетаОдной фразой - не будет там ##### интересного.Цитата, qСреди новинок двигателестроения презентуют электродвигательЦитата, qКроме того, швейцарская компания Schiller продемонстрирует новейшее устройство для проведения непрямого массажа сердцаЦитата, qВ рамках выставки гостям будет представлен проект беспилотного воздушного таксиЦитата, qОрганизация "Аэронет" проведет в рамках HeliRussia конференциюЦитата, qКроме того, для участников рынка проведут семинар