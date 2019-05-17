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17.05.2019
ТАСС

В Москве открывается главная вертолетная выставка России HeliRussia

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Выставка HeliRussia
Выставка HeliRussia.
Источник изображения: ТАСС/Марина Лысцева

На ней продемонстрируют гражданскую и военную продукцию из 19 стран

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia открывается 16 мая в Москве. Она станет двенадцатой по счету.

Как сообщили в организационном комитете салона, на выставке продемонстрируют как гражданскую, так и военную продукцию из 19 стран. Помимо России о своем участии в HeliRussia заявили компании из Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, США и Франции.

"В выставке примут участие порядка 250 компаний, ожидается 30 новых экспонентов. HeliRussia позволяет не только показать достижения российской индустрии, но и привлекает на российский рынок лучшие фирмы мира, способствует развитию международной кооперации в вертолетной индустрии. Она предоставляет возможность встретиться с руководителями отрасли, директорами компаний и обсудить вопросы сотрудничества и взаимодействия", - отмечают организаторы выставки.

Новинки выставки

Среди новинок на HeliRussia ожидается презентация сверхлегкого вертолета соосной схемы Р-34, созданного ОКБ "Ротор" (город Кумертау) и сконструированного по заданию компании "Аэроэлектромаш". Машина является самой компактной, экономичной и малошумной в своем классе на сегодняшний день. Также будет представлен сверхлегкий соосный вертолет - VA-115 разработки компании RotorSchmiede (Германия).

Среди новинок двигателестроения презентуют электродвигатель ВД 2500. За счет исключения из трансмиссии высокотехнологичных узлов двигатель обеспечивает высокий ресурс, ремонтопригодность, низкий уровень шума и малую заметность в инфракрасном диапазоне. Ориентировочная грузоподъемность воздушных судов, оснащенных данным двигателем, - 200-300 кг.

Кроме того, швейцарская компания Schiller продемонстрирует новейшее устройство для проведения непрямого массажа сердца Easy Pulse. Новинка является оптимальным решением для использования в ограниченном пространстве кабины медицинских вертолетов.

В рамках выставки гостям будет представлен проект беспилотного воздушного такси Bartini от компании McFly.Aero. В перспективе этот аппарат вертикального взлета и посадки, должен преодолевать до 150 км, развивать скорость в 300 км/ч, продолжительность полета должна составлять 30 мин. Теме беспилотной авиации также будет уделена часть деловой программы выставки. Организация "Аэронет" проведет в рамках HeliRussia конференцию по беспилотной авиации, на которой будут осуждаться вопросы нормативно-правового регулирования производства и применения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, для участников рынка проведут семинар "Военная приемка в гражданской авиации: вопросы и ответы". На мероприятии эксперты отрасли прокомментируют и разъяснят ряд важных вопросов из сферы военной приемки.

Выставка пройдет с 16 по 18 мая. Она является ежегодной и проводится с 2008 года.

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2 комментария
№1
17.05.2019 12:53
Цитата, q
За счет исключения из трансмиссии высокотехнологичных узлов двигатель обеспечивает высокий ресурс, ремонтопригодность, низкий уровень шума и малую заметность в инфракрасном диапазоне.
Ахренительная формулировка. Вот он полёт мысли журналюг и икспертов.
+1
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№2
17.05.2019 19:19
Цитата, q
Среди новинок на HeliRussia ожидается презентация сверхлегкого вертолета
Цитата, q
Среди новинок двигателестроения презентуют электродвигатель
Цитата, q
Кроме того, швейцарская компания Schiller продемонстрирует новейшее устройство для проведения непрямого массажа сердца
Цитата, q
В рамках выставки гостям будет представлен проект беспилотного воздушного такси
Цитата, q
Организация "Аэронет" проведет в рамках HeliRussia конференцию
Цитата, q
Кроме того, для участников рынка проведут семинар
Одной фразой - не будет там ##### интересного.
0
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