В Москве открывается главная вертолетная выставка России HeliRussia

На ней продемонстрируют гражданскую и военную продукцию из 19 стран

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia открывается 16 мая в Москве. Она станет двенадцатой по счету.

Как сообщили в организационном комитете салона, на выставке продемонстрируют как гражданскую, так и военную продукцию из 19 стран. Помимо России о своем участии в HeliRussia заявили компании из Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, США и Франции.

"В выставке примут участие порядка 250 компаний, ожидается 30 новых экспонентов. HeliRussia позволяет не только показать достижения российской индустрии, но и привлекает на российский рынок лучшие фирмы мира, способствует развитию международной кооперации в вертолетной индустрии. Она предоставляет возможность встретиться с руководителями отрасли, директорами компаний и обсудить вопросы сотрудничества и взаимодействия", - отмечают организаторы выставки.

Новинки выставки

Среди новинок на HeliRussia ожидается презентация сверхлегкого вертолета соосной схемы Р-34, созданного ОКБ "Ротор" (город Кумертау) и сконструированного по заданию компании "Аэроэлектромаш". Машина является самой компактной, экономичной и малошумной в своем классе на сегодняшний день. Также будет представлен сверхлегкий соосный вертолет - VA-115 разработки компании RotorSchmiede (Германия).

Среди новинок двигателестроения презентуют электродвигатель ВД 2500. За счет исключения из трансмиссии высокотехнологичных узлов двигатель обеспечивает высокий ресурс, ремонтопригодность, низкий уровень шума и малую заметность в инфракрасном диапазоне. Ориентировочная грузоподъемность воздушных судов, оснащенных данным двигателем, - 200-300 кг.

Кроме того, швейцарская компания Schiller продемонстрирует новейшее устройство для проведения непрямого массажа сердца Easy Pulse. Новинка является оптимальным решением для использования в ограниченном пространстве кабины медицинских вертолетов.

В рамках выставки гостям будет представлен проект беспилотного воздушного такси Bartini от компании McFly.Aero. В перспективе этот аппарат вертикального взлета и посадки, должен преодолевать до 150 км, развивать скорость в 300 км/ч, продолжительность полета должна составлять 30 мин. Теме беспилотной авиации также будет уделена часть деловой программы выставки. Организация "Аэронет" проведет в рамках HeliRussia конференцию по беспилотной авиации, на которой будут осуждаться вопросы нормативно-правового регулирования производства и применения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, для участников рынка проведут семинар "Военная приемка в гражданской авиации: вопросы и ответы". На мероприятии эксперты отрасли прокомментируют и разъяснят ряд важных вопросов из сферы военной приемки.

Выставка пройдет с 16 по 18 мая. Она является ежегодной и проводится с 2008 года.