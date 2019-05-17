Будет жалить больно: неожиданная версия легендарной ЗРК "Оса"
Источник изображения: Фото: milex.belexpo.by
В настоящее время в странах дальнего и ближнего зарубежья имеется более 400 зенитно-ракетных комплексов "Оса", при этом считается, что его модернизационный потенциал далеко не исчерпан.
Например, на белорусском 2566-м заводе по ремонту радиоэлектронного вооружения проведена доработка боевой машины 9А33БМ2 из состава данного ЗРК. Как сообщается на milex.belexpo.by, обновленная версия получила шифр 9А33-2Б.
Источник изображения: Фото: milex.belexpo.by
Для замены штатной ходовой части был использован автомобиль МАЗ-6317. В результате повысились эксплуатационные характеристики.
В ходе проводимых работ примерно 70% штатной аппаратуры перевели в цифровой формат. При этом новая электроника соответствует самым современным требованиям сегодняшнего дня.
Источник изображения: Фото: milex.belexpo.by
Серьезные изменения претерпела и компоновка радиоэлектронной аппаратуры. У обновленной техники появилась возможность автоматизированного обмена информацией в составе зенитной ракетной батареи.
Источник изображения: Фото: milex.belexpo.by
Кроме боевой, на колесную базу МАЗ переведена и транспортно-заряжающая машина. Реализованная концепция обеспечивает универсальность и позволяет применять ее как в составе зенитных ракетных подразделений, так и в качестве технической батареи.
Данные образцы техники демонстрируются на 9-й Международной выставке MILEX-2019.
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