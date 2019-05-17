Рогозин заявил о фактическом создании двигателестроительного холдинга на базе "Энергомаша"

Глава Роскосмоса подчеркнул, что опыт этого предприятия проложил дорогу для создания других интегрированных структур во всей госкорпорации

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Двигателестроительный холдинг на базе НПО "Энергомаш" уже фактически создан, говорится в поздравлении главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в адрес этого предприятия, размещенном в среду на сайте госкорпорации.

"И вот сегодня у нас уже есть новая интегрированная структура - это не только НПО "Энергомаш", а целая серия наших предприятий, которые создают двигатели самых разных масштабов и предназначений. Все это теперь - большой "Энергомаш", - сказал Рогозин, поздравляя коллектив "Энергомаша" с 90-летним юбилеем.

Он добавил, что опыт этого предприятия "проложил дорогу для создания других интегрированных структур во всей госкорпорации, которым предстоит работать на внешних рынках".

В декабре 2018 года в "Энергомаше" сообщили, что создание холдинга ракетного двигателестроения завершится до конца 2019 года.