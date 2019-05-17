Авиавласти США обсудят Boeing 737 MAX с представителями 57 стран

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США 23 мая проведет встречу для обсуждения самолетов Boeing 737 MAX с главами авиационных ведомств 57 стран, в которых эксплуатировались лайнеры. Об этом в среду, 15 мая, сообщил и.о. руководителя ФАУ Дэниел Элуэлл.

"Мы пригласили глав ведомств по гражданской авиации 57 стран, прекративших полеты (Boeing 737) MAX, чтобы они приехали и поговорили с нами, а также чтобы мы объяснили им процесс анализа безопасности", — цитирует его "РИА Новости".

По словам Элуэлла, самолеты Boeing 737 MAX возобновят полеты после того, как ФАУ США примет решение о безопасности их эксплуатации.

10 марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, погибли 157 человек, включая трех россиян. По всему миру, в том числе в США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера этой модификации. Министерство транспорта США приняло решение создать специальную комиссию для проверки процесса сертификации самолетов данной серии.

Крушение самолета этой же модели компании Lion Air произошло в октябре 2018 года. В связи с этим начались масштабные проверки компании Boeing, а многие страны отказались от использования модели 737 MAX.