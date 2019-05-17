Путин рассказал о скидке на Су-57

№5

Цитата, Восход сообщ. №3

На те 20% о которых идёт речь. Во всяком случае цифры сопоставимые.

Цитата, Восход сообщ. №3

Весь этот "старый хлам" воюет здесь и сейчас и завтра костяк боевой авиации составит.

Цитата, Восход сообщ. №3

А про Су-57 я что-то не слышал, чтобы он хоть одну КАБ в Сирии сбросил. Продефилировал несколько суток и также поспешно оттуда убрался, т.е. был чисто для галочки.

Цитата, Восход сообщ. №3

но по факту самолёт не воевал

Цитата, Восход сообщ. №3

не находился неделями и месяцами в экстремальном климате с пыльными бурями

Цитата, Восход сообщ. №3

не совершал напряжённых самолетовылетов на бомбардировки все новых и новых целей

Цитата, Восход сообщ. №3

и даже в воздушных дуэлях в отличии от Су-30 и Су-35 не участвовал (ни в воздушных боях, подчёркиваю, а в воздушных дуэлях).

Цитата, Восход сообщ. №3

Ну и резюмируя - весь этот "хлам" производится на Новосибирском заводе, завод закроем, специалистов сократим?

Цитата, Восход сообщ. №3

P.S. даже ЮЭСЭЙ с несоизмеримо большими экономическими и промышленными возможностями произвели всего пару сотен F-22 и продолжают при этом производить, модернизировать и эксплуатировать F-16 и другие истребители старого парка.

Цитата, mikhalich сообщ. №4

Амеры для целей РЭБ используют Гроулеры двухместные, мы их сходу переплюнем?

Цитата, mikhalich сообщ. №4

Су-34М фигурирует.

Цитата, mikhalich сообщ. №4

Алсо Охотник еще.

Как можно сократить то, чего ещё не было сделано даже? И вы не знаете разницу в стоимости двигателей двух этапов.Офигенный аргумент. По такой "логике" мы бы до сих пор воевали каменными топорами, дубинами, если бы все и всегда мыслили аналогично вам.Во-первых, если вы чего-то не слышали, то это не значит, что этого не было. Во-вторых, чего в Сирии такого особенного для сброса КАБ? Они одинаково падать будут в любой точке планеты - я вас уверяю. Были бы с Сирии воздушные бои и/или у бармалеев была бы серьёзная ПВО, РЭБ - я бы ещё понял аргумент про Сирию. А так там что есть война, что просто на полигоне бросать бомбы - разницы ведь никакой.Никакие наши самолёты не воевали уже очень давно. Пара боёв в Югославии, в Ираке - видимо это последнее, что было и то без наших лётчиков. Ну хотя в этом году в Ливии сбили кажется МиГ-23 - можно назвать боями.Основная задача наших самолётов - защита территории РФ, а не Сирии, вообще-то.Вы понятия не имеете о программе тестирования Су-57, но уверенно заявляете - вы очень странный человек.Сами сочинили какой-то новый термин? И что же такого важного он означает? Вообще-то, в дуэлях стреляют друг в друга, сражаются на холодном оружии и т.д. Какие такие дуэли вы разглядели в Сирии?Нет. Кэп подсказывает, что на всех заводах надо производить последнюю модель - старые модели гвозями не прибиты там на вечные времена, всё равно рано или поздно придётся прекращать производство старого хлама и переходить на новые модели. Так зачем тянуть?А вы тогда уж договаривайте до конца про 5 поколение, а не выдёргивайте из контекста удобное: у них в планах произвести аж 2443 штуки F-35 для себя + ещё много сотен на экспорт. F-22 сократили в пользу F-35 - для вас это новость? Надо ориентироваться на цифру 2443 штуки истребителей 5 поколения у наиболее вероятного противника.Это вы к чему? У нас сейчас аналогом является 2-местный Су-30, а 2-местного Су-57 нет? Или о чём вы?И зря - все его задачи может решить Су-57, только лучше. Плюс он ещё и истребитель завоевания превосходства в воздухе, в отличие от.Он вроде как совсем другого класса, для других задачи будут работать вместе с Су-57, т.е. один другому не замена, разве ж частичная.