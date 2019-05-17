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17.05.2019
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Путин рассказал о скидке на Су-57

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Источник изображения: Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Производители истребителей пятого поколения Су-57 предоставили скидку в размере 20 процентов на закупку самолетов для нужд Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, передает ТАСС.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил ему о снижении стоимости летальных аппаратов и вооружения. "Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов", — объяснил он.

Российский лидер напомнил, что ранее планировалось закупить 16 самолетов Су-57 до 2028 года. Он заключил, что российская оборонная промышленная не выполняла заказы в таком объеме последние 40 лет.

Ранее 15 мая Путин заявил о закупке 76 самолетов Су-57. Соответствующий комплексный контракт будет заключен в ближайшее время. Глава государства заявил, что необходимо полностью переоснастить новейшими истребителями три авиационных полка.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой, может нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а также различные бомбы.

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Персоны
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Шойгу Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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9 комментариев
№1
17.05.2019 12:28
1) самолёты будут закуплены с двигателем второго этапа или первого? Если первого, то тогда понятно откуда экономия.

Все радиоэлектронные, радиолокационные и оптикоэлектронные системы, а так же иное БРЭО будет установлено без потери в качестве и количестве, как предполагалось изначально?

Или удешевление скажется на бортовых системах непосредственным образом?

2) Заказ на 76 Т-50/Су-57 как бы намекает, что новых заказов на Су-35 для ВВС РФ не будет.

Потому что Комсомольский завод физически будет неспособен закрыть все действующие контракты по Су-35 (как отечественные так и экспортные) и при этом паралельно выпускать технологически более сложный Су-57

Или нет?

3) Судьба завода Комсомольска на Амуре на ближайшие годы более менее ясна и безоблачна.

Что ждёт Новосибирский завод, после закрытия действующих контрактов на Су-34 и Су-30СМ?

Будут ли заказы на Су-34 в версии самолёта РЭБ и в версии для ВМФ с комплексом поиска ПЛ?

Будет ли крупный заказ (по меньшей мере на 64 единицы) на Су-30СМ для Морской авиации?
0
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№2
17.05.2019 13:36
Восход
Цитата, Восход сообщ. №1
самолёты будут закуплены с двигателем второго этапа или первого? Если первого, то тогда понятно откуда экономия.
Двигатель второго этапа на столько дорогой аж вместо 16 купили 76 штук??? Вы серьёзно?
Скорее всего двигатели второго этапа, может только в первых будет первого.

Цитата, Восход сообщ. №1
Будут ли заказы на Су-34 в версии самолёта РЭБ и в версии для ВМФ с комплексом поиска ПЛ?

Будет ли крупный заказ (по меньшей мере на 64 единицы) на Су-30СМ для Морской авиации?
Хочется надеяться, что весь этот старый хлам больше не будут производить - все потребности будут удовлетворяться только с помощью Су-57.
0
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№3
17.05.2019 14:17
Цитата, Враг сообщ. №2
Двигатель второго этапа на столько дорогой аж вместо 16 купили 76 штук??? Вы серьёзно?
На те 20% о которых идёт речь. Во всяком случае цифры сопоставимые.

Цитата, Враг сообщ. №2
Хочется надеяться, что весь этот старый хлам больше не будут производить - все потребности будут удовлетворяться только с помощью Су-57.
Весь этот "старый хлам" воюет здесь и сейчас и завтра костяк боевой авиации составит.

А про Су-57 я что-то не слышал, чтобы он хоть одну КАБ в Сирии сбросил. Продефилировал несколько суток и также поспешно оттуда убрался, т.е. был чисто для галочки.

Да, возможно на нем отрабатывали какие-то режимы и системы, но по факту самолёт не воевал, не находился неделями и месяцами в экстремальном климате с пыльными бурями, не совершал напряжённых самолетовылетов на бомбардировки все новых и новых целей и даже в воздушных дуэлях в отличии от Су-30 и Су-35 не участвовал (ни в воздушных боях, подчёркиваю, а в воздушных дуэлях).

Ну и резюмируя - весь этот "хлам" производится на Новосибирском заводе, завод закроем, специалистов сократим?

P.S. даже ЮЭСЭЙ с несоизмеримо большими экономическими и промышленными возможностями произвели всего пару сотен F-22 и продолжают при этом производить, модернизировать и эксплуатировать F-16 и другие истребители старого парка.
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№4
17.05.2019 14:21
Цитата, Враг сообщ. №2
все потребности будут удовлетворяться только с помощью Су-57.

Амеры для целей РЭБ используют Гроулеры двухместные, мы их сходу переплюнем?

Цитата, Восход сообщ. №1

Будут ли заказы на Су-34

Су-34М фигурирует. Алсо Охотник еще.
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№5
17.05.2019 14:54
Восход
Цитата, Восход сообщ. №3
На те 20% о которых идёт речь. Во всяком случае цифры сопоставимые.
Как можно сократить то, чего ещё не было сделано даже? И вы не знаете разницу в стоимости двигателей двух этапов.

Цитата, Восход сообщ. №3
Весь этот "старый хлам" воюет здесь и сейчас и завтра костяк боевой авиации составит.
Офигенный аргумент. По такой "логике" мы бы до сих пор воевали каменными топорами, дубинами, если бы все и всегда мыслили аналогично вам.

Цитата, Восход сообщ. №3
А про Су-57 я что-то не слышал, чтобы он хоть одну КАБ в Сирии сбросил. Продефилировал несколько суток и также поспешно оттуда убрался, т.е. был чисто для галочки.
Во-первых, если вы чего-то не слышали, то это не значит, что этого не было. Во-вторых, чего в Сирии такого особенного для сброса КАБ? Они одинаково падать будут в любой точке планеты - я вас уверяю. Были бы с Сирии воздушные бои и/или у бармалеев была бы серьёзная ПВО, РЭБ - я бы ещё понял аргумент про Сирию. А так там что есть война, что просто на полигоне бросать бомбы - разницы ведь никакой.

Цитата, Восход сообщ. №3
но по факту самолёт не воевал
Никакие наши самолёты не воевали уже очень давно. Пара боёв в Югославии, в Ираке - видимо это последнее, что было и то без наших лётчиков. Ну хотя в этом году в Ливии сбили кажется МиГ-23 - можно назвать боями.

Цитата, Восход сообщ. №3
не находился неделями и месяцами в экстремальном климате с пыльными бурями
Основная задача наших самолётов - защита территории РФ, а не Сирии, вообще-то.

Цитата, Восход сообщ. №3
не совершал напряжённых самолетовылетов на бомбардировки все новых и новых целей
Вы понятия не имеете о программе тестирования Су-57, но уверенно заявляете - вы очень странный человек.

Цитата, Восход сообщ. №3
и даже в воздушных дуэлях в отличии от Су-30 и Су-35 не участвовал (ни в воздушных боях, подчёркиваю, а в воздушных дуэлях).
Сами сочинили какой-то новый термин? И что же такого важного он означает? Вообще-то, в дуэлях стреляют друг в друга, сражаются на холодном оружии и т.д. Какие такие дуэли вы разглядели в Сирии?

Цитата, Восход сообщ. №3
Ну и резюмируя - весь этот "хлам" производится на Новосибирском заводе, завод закроем, специалистов сократим?
Нет. Кэп подсказывает, что на всех заводах надо производить последнюю модель - старые модели гвозями не прибиты там на вечные времена, всё равно рано или поздно придётся прекращать производство старого хлама и переходить на новые модели. Так зачем тянуть?

Цитата, Восход сообщ. №3
P.S. даже ЮЭСЭЙ с несоизмеримо большими экономическими и промышленными возможностями произвели всего пару сотен F-22 и продолжают при этом производить, модернизировать и эксплуатировать F-16 и другие истребители старого парка.
А вы тогда уж договаривайте до конца про 5 поколение, а не выдёргивайте из контекста удобное: у них в планах произвести аж 2443 штуки F-35 для себя + ещё много сотен на экспорт. F-22 сократили в пользу F-35 - для вас это новость? Надо ориентироваться на цифру 2443 штуки истребителей 5 поколения у наиболее вероятного противника.



mikhalich
Цитата, mikhalich сообщ. №4
Амеры для целей РЭБ используют Гроулеры двухместные, мы их сходу переплюнем?
Это вы к чему? У нас сейчас аналогом является 2-местный Су-30, а 2-местного Су-57 нет? Или о чём вы?

Цитата, mikhalich сообщ. №4
Су-34М фигурирует.
И зря - все его задачи может решить Су-57, только лучше. Плюс он ещё и истребитель завоевания превосходства в воздухе, в отличие от.

Цитата, mikhalich сообщ. №4
Алсо Охотник еще.
Он вроде как совсем другого класса, для других задачи будут работать вместе с Су-57, т.е. один другому не замена, разве ж частичная.
0
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№6
17.05.2019 16:13
Кроме Югославии и Ирака воздушные бои были во время Эфиопо-Эритрейской войны, когда в воздухе сошлись МиГ-29 9-13 и Су-27П.

Не так давно истребители индийских ВВС, в составе группы которых были и истребители советского и российского производства, столкнулись с истребителями ВВС Пакистана.

Истребители ВВС Пакистана F-16 не менее четырех раз запустили ракеты AMRAAM класса «воздух-воздух», но оперативные действия экипажей самолетов Су–30 позволили уничтожить их до того, как они могли бы поразить цель

А ещё немного раньше истребитель ВВС Турции F-16 сбил бомбардировщик ВКС России Су-24.

По поводу дуэльных ситуаций:

Радар индийского Су-30МКИ обнаружил и отследил китайские истребители пятого поколения Chengdu J-20, совершавшие полет над Тибетом, сообщает Indian Defence Research Wing.

В ходе индо-американских учений Cope India 2004 самолетам Су-30МКИ пришлось противостоять известному истребителю F-15С. По сообщениям индийских и американских СМИ, в подавляющем большинстве учебных воздушных боев индийские летчики одержали победу над американскими пилотами. Позднее истребители Су-30МКИ выиграли все поединки с не менее известными истребителями американского производства F-16 сингапурских ВВС. В ходе учений Cope India 2005 индийские летчики на Су-30МКИ закрепили свою победу над самолетами F-16С, управляемыми на этот раз американскими пилотами.

По поводу того, что им придется воевать в небе России: боевые самолёты должны быть готовы воевать в любой точке земного шара в любое время года, в противном случае их никто не купит.

Израильские F-35 доказали такую возможность. Об эффективности пока не говорим.

Кроме этого, Россия как бы достаточно большая страна, занимающая несколько различных климатических зон, а учитывая союзников по несчастью воевать им возможно придется как над пустыней Гоби или высокогорным Тянь-Шанем, так и над Южными Курилами, а также Хоккайдо, где климат диаметрально противоположный.

А ещё есть Чукотка (через которую придется основной удар с Североамериканского континента), есть Мурманское направление, Балтийское.

Так что самолёт, тем более такой дорогой и сложный, должен уметь выживать как в раскаленных песках пустыни, так и во влажных субтропиках или в заснеженных, морозных и ветренных широтах.

Или одну Москву ими обложить? Как в свое время вокруг Токио джапы собрали всю боеспособную ИА и просрали битву за острова.

По поводу Су-57 как платформы РЭБ- бредовее идеи не слышал. Самолёт РЭБ, это носитель подвесных контейнеров РЭР и РЭП, а они увы большие, тяжёлые и очень заметные во всех диапазонах, что сводит на нет все преимущества Су-57.

Сравнивать Су-57 с F-35 не имеет никакого смысла, потому что это самолёты совершенно разных весовых категорий (как Су-27 и МиГ-29).
0
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№7
17.05.2019 17:17
Главное чтобы не экономили на качестве и оснащении самолетов и зарплатах работяг,которые и так смехотворно малы
0
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№8
17.05.2019 17:26
Цитата, mikhalich сообщ. №4
Амеры для целей РЭБ используют Гроулеры двухместные, мы их сходу переплюнем?
Что значит "сразу"? EA-18 Growler совершил первый полет в 2006 году, думается что мы давно его "переплюнули". Двухместный самолет для выполнения целевых функций фронтовой РЭБ не нужен, специализированный тоже. Зачем МО США заказало такой странный самолет - ну это лучше их и спросить, к.-л. шедевральным этапным образцом вооружения или эталоном для подражания его считать кмк нельзя.
Цитата, mikhalich сообщ. №4
Су-34М фигурирует. Алсо Охотник еще.
"М", то есть модернизацию, обычно проводят на авиаремонтных заводах. Новых заказов на этот дорогостоящий никчемный проект советских времен надеюсь не будет. Кстати возможно, что отказ от его дальнейших закупок является одним из источников дополнительного заказа на Су-57.
Про "Охотник" тоже читал - хорошая перспектива для завода, правда в любом случае не ближняя. В завод вкладываются значительные гос. инвестиции, производство модернизируется и обновляется.
А стоны насчет "специалистыостанутсябезработы" это обычные местечковые предвыборные спекуляции, рассчитанные на досужих обывателей.
Не исключено, что от конечной сборки на НАЗ в целях корпоративной оптимизации ОАК вообще откажется. Но для отрасли это будет шагом вперед, как и для гос. бюджета кстати.

Не надо переживать за НАЗ, "обиженные за державу" могут исключить из своего провокаторского арсенала этот аргумент - он не работает.

"Мы планируем увеличить объем производства запчастей для самолета Sukhoi Superjet... Технический директор добавил, что завод также будет поставлять запчасти на базы обслуживания самолетов в Мексику и Италию.

Кроме того, в 2018 году НАЗ поставит комплекты деталей для пяти самолетов МС-21. "Наш машинокомплект сейчас состоит из 300 деталей, но в перспективе планируем увеличить его до 600-800 деталей. Из них собирается хвостовое оперение и часть идет на закрылки и прикрылки", - сказал Петренко.
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№9
17.05.2019 19:39
Цитата, BorSch сообщ. №8
"М", то есть модернизацию,

В нашем случае это было бы "СМ" (хотя есть исключения), М же - новая постройка.

Цитата, Враг сообщ. №5
се его задачи может решить Су-57, только лучше.

оверкилл. Для еверидей бомбинг стелс и сложное БРЭО не нужно, для задач РЭБ\РТР малозаметность не нужна - она съедает объемы и все такое. Потому ВМС США не заказывают РЭБ версию Ф-35, а пользуют проверенную платформу в виде Супержука.
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