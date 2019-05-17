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17.05.2019
Российская газета

В Росреестре начал работу центр использования беспилотников

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Квадрокоптеры, по уверению Росреестра, будут следить за нарушениями прав на землю.
Квадрокоптеры, по уверению Росреестра, будут следить за нарушениями прав на землю.
Источник изображения: naypong / istock

В среду стало известно, что в центральном аппарате Росреестра начал работу центр использования беспилотных летательных аппаратов. В самом ведомстве объяснили, что это необходимо "для осуществления государственного земельного надзора".

С прошлого года действительно ходили слухи, а также появлялась разнообразная неподтвержденная информация, что в небе над пригородами мегаполисов появились квадрокоптеры. Якобы они снимают дачи и дома граждан то ли для налоговой службы, то ли для какого-то другого учета и контроля.

И вот теперь появилась официальная информация: Росреестр действительно развивает проект по применению беспилотных летательных аппаратов.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, создание такого центра стало очередным шагом Росреестра по реализации проекта "с использованием данных, полученных с помощью беспилотников, для выявления нарушений земельного законодательства".

Зачем нужен такой центр? В Росреестре объясняют так: на базе центра отрабатывается технология применения беспилотников для распространения на всей территории России. А именно: получение разрешений на полеты аппаратов, организация и проведение таких полетов, последующая обработка полученных от них данных.

На днях под руководством заместителя руководителя Росреестра Максима Смирнова провели обследование участков с использованием беспилотников на территории Истринского района Московской области.

Данные дистанционного зондирования земли - это снимки и ортофотоплан, выражаясь обывательским языком, - это фотография местности, размещенная на топографической карте. Такие снимки применяются для определения фактического использования участков, координат характерных точек границ земель. Вся полученная таким образом информация сравнивается со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости. Это нужно для "выявления признаков нарушений требований земельного законодательства". А также для обнаружения незарегистрированных построек - тех же домов, сараев, бань.

Росреестр также напоминает, что он по закону выполняет государственный земельный надзор. Цель надзора - защита прав и интересов правообладателей от действий нарушителей земельного законодательства.

К числу наиболее частых нарушений относятся самовольное занятие земельного участка, а также неиспользование земельного участка или его использование не по назначению.

Сама процедура обследования дистанционными способами участков была введена Росреестром еще в 2015 году. Такие обследования проводятся без непосредственного участия собственников. Применение беспилотников позволяет проводить обследования даже в тех случаях, когда доступ на земельные участки ограничен или просто отсутствует.

Для распространения проекта по использованию летательных аппаратов на всей территории страны Росреестр планирует до конца 2019 года создать в федеральных округах центры коллективного использования беспилотных летательных аппаратов. Центры оснастят необходимым оборудованием и программным обеспечением для съемки земли.


Наталья Козлова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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