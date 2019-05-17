Рогозин пообещал избавить космическую отрасль от скверны

Глава Роскосмоса подчеркнул, что без наведения порядка в этой сфере будет невозможен переход на новую технику

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал навести порядок в ракетно-космической отрасли, без чего будет невозможен переход на новую технику.

"Приходится наводить порядок, проводить финансовые и экономические аудиты наших предприятий, и не всем это нравится, но этот путь мы пройдем. Это непреложное условие для того, чтобы отрасль вздохнула, освободилась от всякой скверны и наконец-то начала делать то, что все от нас ждут, - переход на новую ракетно-космическую технику", - говорится в поздравлении Рогозина в адрес НПО "Энергомаш" (предприятие-изготовитель ракетных двигателей), которое отмечает в этом году 90-летний юбилей.

По его словам, для того, чтобы сохранить и развить свое положение на рынке, Россия должна соревноваться с крупными международными конкурентами за счет компетенций и объединений, как это было в советское время. "Но этот процесс сопровождается сопротивлением", - отметил глава Роскосмоса.