Россия должна иметь всю космическую инфраструктуру на своей территории - Рогозин

Макет космодрома Восточный на стенде государственной корпорации "Роскосмос" в "ЭкспоФоруме" перед открытием XX Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Россия должна иметь всю необходимую инфраструктуру для запусков ракет с космодрома "Восточный", заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Вся наземная космическая инфраструктура должна быть на нашей родной российской земле - на космодроме Восточный", - говорится в поздравлении Рогозиным коллектива отмечающего 90-летие НПО "Энергомаш".

Глава госкорпорации отметил, что РФ начала создание сверхтяжёлой ракеты для освоения дальнего космоса.

"Мы уже начали разворачивать работы по созданию ракеты сверхтяжелого класса и до конца этого года мы должны представить эскизный проект ракеты в Правительство Российской Федерации", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

Рогозин заявил также, что новое руководство госкорпорации испытывает сопротивление в работе по реформированию отрасли.

"Приходится наводить порядок, проводить финансовые и экономические аудиты наших предприятий, и не всем это нравится. Но этот путь мы пройдем", - заявил гендиректор "Роскосмоса". Он назвал это непреложным условием дальнейшего развития отрасли и создания новой ракетно-космической техники.