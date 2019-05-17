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17.05.2019
Интерфакс-АВН

Россия должна иметь всю космическую инфраструктуру на своей территории - Рогозин

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Макет космодрома Восточный на стенде государственной корпорации "Роскосмос" в "ЭкспоФоруме" перед открытием XX Санкт-Петербургского международного экономического форума
Макет космодрома Восточный на стенде государственной корпорации "Роскосмос" в "ЭкспоФоруме" перед открытием XX Санкт-Петербургского международного экономического форума.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Россия должна иметь всю необходимую инфраструктуру для запусков ракет с космодрома "Восточный", заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Вся наземная космическая инфраструктура должна быть на нашей родной российской земле - на космодроме Восточный", - говорится в поздравлении Рогозиным коллектива отмечающего 90-летие НПО "Энергомаш".

Глава госкорпорации отметил, что РФ начала создание сверхтяжёлой ракеты для освоения дальнего космоса.

"Мы уже начали разворачивать работы по созданию ракеты сверхтяжелого класса и до конца этого года мы должны представить эскизный проект ракеты в Правительство Российской Федерации", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

Рогозин заявил также, что новое руководство госкорпорации испытывает сопротивление в работе по реформированию отрасли.

"Приходится наводить порядок, проводить финансовые и экономические аудиты наших предприятий, и не всем это нравится. Но этот путь мы пройдем", - заявил гендиректор "Роскосмоса". Он назвал это непреложным условием дальнейшего развития отрасли и создания новой ракетно-космической техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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