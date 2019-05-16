"Мы не пожарная команда": Путин о ядерной сделке с Ираном

Путин назвал выход из ядерной сделки невыгодным Ирану

Президент России Владимир Путин заявил, что Ирану лучше было бы оставаться в рамках ядерной сделки, но Москва не может повлиять на это и спасти договор, как "пожарная команда". Ранее Тегеран сообщил, что санкции Вашингтона блокировали выполнение ряда пунктов ядерной сделки.

Москва не может решать все спорные ситуации в мире - в том числе и милитаристскую риторику Вашингтона из-за отказа Тегерана от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии Александром ван дер Белленом в Сочи 15 мая.

"Посмотрим, что будет происходить. Россия не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит. Мы свою роль сыграли, мы и дальше готовы такую же позитивную роль играть. Но это зависит не только от нас, это зависит от всех игроков, включая США, европейские страны и Иран", - указал политик.

Он добавил, что Ирана было бы целесообразнее несмотря ни на что оставаться в этом договоре.

"Сейчас скажу, может быть, не дипломатическую вещь, которая ранит ухо наших европейских друзей - США вышли, договор разрушается, и европейские страны ничего не могу сделать для его спасения. И не могут реально работать с Ираном для того, чтобы компенсировать потери в экономической сфере. Но как только Иран сделает первые шаги в ответ - сам скажет, что откуда-то выходит, завтра все забудут, что

инициаторами разрушения были Соединенные Штаты, а вина за все будет возложена на Иран. И мировое общественное мнение будет целенаправленно сдвигаться в эту сторону. Я иранцам много раз об этом говорил",

- подчеркнул российский лидер.

Накануне Владимир Путин и госсекретарь США Майк Помпео обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Мы изложили наш подход критичный в отношении действий американской администрации", - сказал член администрации президента России.

Он добавил, что стороны немало времени в ходе беседы уделили Ирану, однако раскрывать детали переговоров помощник российского президента отказался.

"Я бы сказал, что на этот счет была интересная дискуссия", - заключил Ушаков.

Чуть ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток для противодействия Ирану.

Американский президент Дональд Трамп указал, что это сфабрикованная новость. Он также добавил, что мог бы пойти на такой шаг, но пока не планировал.

Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что, если бы это было правдой, то он бы послал в Иран гораздо больше военных.

За неделю до этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом попросил объяснить решение Ирана о сокращении обязательств по ядерной сделке.

На встрече Лавров похвалил Иран за приверженность договоренностям по ядерной сделке и резолюции Совбеза ООН. Министр также отметил, что меры, принятые Ираном, спровоцировала политика США.

Зариф заверил своего коллегу, что

ограничения Вашингтона блокировали выполнение ряда пунктов ядерной сделки.

"Но шаги, которые мы сегодня предприняли, они как раз осуществляются в рамках [старого] соглашения", - подчеркнул дипломат.

С 15 мая Иран прекратил выполнять часть обязательств по СВПД, заключенному в 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией, передает НСН.

Отныне Тегеран больше не соблюдает ограничения, касающиеся хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Кроме того, страна приостанавливает продажу тяжелой воды третьим странам на срок 60 дней.

Более того, Иран выдвинул условие - он планирует возобновить производство высокообогащенного урана через 60 дней, если западные участники "сделки" не защитят страну от последствий американских санкций.

Действия иранских властей стали реакцией на выход США из соглашения. О своем намерении Тегеран известил еще в начале мая - тогда стало известно, что Исламская Республика планирует прекратить выполнение обязательств по двум пунктам ядерной сделки.

Сам СВПД сводился к тому, что Иран ставил свою ядерную программу под контроль международного сообщества, а в ответ с Тегерана должны были быть сняты санкции. Однако в 2018 году администрация президента США Дональда Трампа назвала "сделку" невыгодной и разорвала ее.

В ответ на это президент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США "на колени" в ходе своего обращения к своему народу по национальному телевидению, передает ФАН.

"Иран не станет капитулировать перед США. Мы сами в этой волевой борьбе поставим США на колени", - анонсировал иранский лидер.

Месяц спустя Организация по атомной энергии Ирана сообщила о запуске завода по производству уранового концентрата, используемого в ядерной промышленности, также известного как "желтый кек".

Рафаэль Фахрутдинов