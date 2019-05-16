Войти
16.05.2019
Известия.ru

Путин заявил о необходимости оснастить три авиаполка Су-57

497
0
+4
Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике заявил, что к 2028 году три авиационных полка Воздушно-космических сил (ВКС) должны быть перевооружены перспективными авиакомплексами Су-57, пишет в среду, 15 мая, "Интерфакс".

Кроме того, по словам Путина, в ближайшее время будет подписан контракт на поставку 76 истребителей Су-57.

Он рассказал, что изначально, в соответствии с программой вооружений до 2027 года планировали закупить только 16 самолетов. "Проанализировали вчера ситуацию, министр доложил, в результате проделанной работы, в результате того, что мы договорились с промышленностью, промышленность фактически на 20% снизила стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, у нас появилась возможность закупить гораздо больше боевых машин этого класса и, по сути, нового поколения", — пояснил президент.

Помимо этого Путин поручил к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный на замену Су-27. Он был создан с применением технологий малозаметности. Первый полет машина совершила еще в 2010 году. За время, прошедшее с первого полета, построено в общей сложности 10 летных прототипов.

В летной машине воплощены самые современные технологии российского оборонно-промышленного комплекса. Самолет может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч, способен обнаружить летательные аппараты на расстоянии в несколько сотен километров и вести одновременно до 30 целей. Для него разрабатывают сверхдальнобойную гиперзвуковую ракету "воздух–воздух" Р-37М, которая может поражать высокоскоростные воздушные цели на расстоянии более 300 км.

Истребитель успешно прошел испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях в Сирии.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-28Н
ПАК ФА
Су-27
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
26.05.2017
Последний отсчет
15.02.2017
Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.05 15:49
  • 1
Майор армии США рассказывает о поражении в Афганистане
  • 16.05 15:46
  • 31
Путин захотел 76 Су-57
  • 16.05 15:42
  • 60
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 16.05 14:58
  • 2
Не смогут подавить радар: системы ПРО в Румынии опасны для России
  • 16.05 14:52
  • 6
Выбывающий из расписания
  • 16.05 14:49
  • 2
Путин требует поставить в ВКС 100 вертолетов Ми-28НМ к 2028 году
  • 16.05 14:47
  • 3
Путин заявил, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57
  • 16.05 14:16
  • 76
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 16.05 14:02
  • 1
Подразделения ПВО России опробовали дальнобойные радары
  • 16.05 13:06
  • 8
Может, бахнем? Пьяный японский депутат предложил отвоевать Курилы
  • 16.05 13:01
  • 52
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.05 12:58
  • 1
Handelsblatt (Германия): ЕС играет в покер с Востоком
  • 16.05 10:51
  • 2
Для российских силовиков создали летающий парализатор
  • 16.05 10:21
  • 2
Беглый топ-менеджер филиала "Роскосмоса" оказался хранителем гостайн
  • 16.05 09:00
  • 21
Главный урок катастрофы "Суперджета"