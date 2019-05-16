Путин заявил, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57

Комплексный контракт будет заключен в ближайшее время, заявил президент

СОЧИ, 15 мая. /ТАСС/. До 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57, комплексный контракт будет заключен в ближайшее время. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, открывая очередное совещание по оборонной тематике.

"Программой вооружений до 2028 года планировалось закупить 16 таких самолетов", - напомнил Путин. По его словам, проанализировав ситуацию, министр обороны Сергей Шойгу доложил ему, что производители на 20% снизили стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, в результате чего появилась возможность закупить больше боевых машин этого класса. "Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в таком объеме и на новой платформе российская оборонная промышленность не делала ничего подобного за последние сорок лет. Он выразил надежду, что скорректированные планы будут исполнены. "Уже в ближайшее время будет заключен контракт на комплексную поставку 76 таких истребителей, оснащенных современными средствами поражения и обеспеченных необходимой наземной инфраструктурой", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что промышленность делает акцент на разработке современных летательных аппаратов, которые определяют боевой потенциал российской военной авиации на ближайшее десятилетие. "На завершающем этапе испытаний находятся многоцелевые истребители Су-35С и Су-57", - сообщил российский лидер, отметив, что их боевые характеристики являются лучшими в мире. Он заявил, что к 2028 году необходимо полностью перевооружить три авиационных полка ВКС перспективными авиационными комплексами пятого поколения.

Путин также отметил, что в феврале 2018 года свой первый полет совершил обновленный бомбардировщик Ту-160М. Путин также призвал за счет имеющихся возможностей и эффективной модернизации наращивать боевые возможности уже имеющихся военных самолетов и вертолетов. По его словам, существенно возросла мощь истребителя-перехватчика МиГ-31, на основе которого был создан перспективный авиационный комплекс "Кинжал", оснащенный гиперзвуковой баллистической ракетой.

По мнению президента, нужно также последовательно проводить обновление стратегических ракетоносцев Ту-95, Ту-160, дальних бомбардировщиков Ту-22М. "Все они должны иметь возможность как нести новейшие крылатые ракеты, так и другие перспективные средства поражения", - заключил Путин.

Ми-28НМ

Президент также поставил задачу к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных вертолетов Ми-28НМ.

"Парк вертолетов армейской авиации следует максимально оперативно дооборудовать современными бортовыми комплексами обороны с улучшенными характеристиками, оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности, и к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ", - распорядился глава государства.

Путин констатировал, что боевое применение российской авиации в Сирии выявило ряд недостатков в техническом состоянии самолетов и вертолетов, а также в применяемых средствах поражения. "Хотел бы обратить внимание на то, о чем вы и так хорошо знаете, что это было бы невозможно обнаружить в ходе испытаний на полигонах", - указал Путин, отметив, что предприятия промышленности в плановом порядке проводят работу по устранению проявившихся недостатков.

Глава государства сообщил, что в ходе посещения оборонных предприятий в Казани и Ахтубинске были продемонстрированы современные и перспективные самолеты и вертолеты, представлены беспилотные летательные аппараты. "Подчеркну, что все мероприятия по подготовке к серийному выпуску этой техники выполнены в установленные сроки. Также четко прошу действовать и впредь", - заключил президент.

Новая техника

За последние пять лет войска получили более тысячи единиц модернизированных вертолетов и самолетов.

"За период с 2013 по 2018 год в войска было направлено более тысячи новых самолетов и вертолетов, - сказал президент. - В результате, свыше 65% авиапарка сегодня состоит из современных машин".

Всего, по данным Путина, в составе ВКС находится более 3 тысяч летательных аппаратов. Большинство из них являются многофункциональными боевыми комплексами дальней оперативно-тактической и армейской авиации. Он констатировал, что боевые возможности этой техники были продемонстрированы в ходе операции в Сирии.

Глава государства упомянул фронтовые бомбардировщики Су-24М с новой системой наведения и навигации, которые применяли как обычные бомбы, так высокоточное оружие, за счет этого расход авиационных средств поражения удалось снизить в несколько раз. "Наша задача и дальше развивать боевую авиацию, четко выдержать все намеченные планы - от поставок в войска авиатехники и вооружений последних поколений до подготовки летного состава", - заключил Путин.