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16.05.2019
ТАСС

Пилотируемый полет Starliner могут перенести на 2020 год

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Источник изображения: Фото: wikipedia.org

В РКК "Энергия" сообщили также, что испытательный беспилотный полет корабля перенесен с апреля на август 2019 года

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Первый испытательный пилотируемый полет американского корабля Starliner (CST-100) производства компании Boeing может быть перенесен с 2019 года на 2020 год, считают в российской Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Испытательный беспилотный полет корабля Starliner (CST-100) компании Boeing (со стыковкой с Международной космической станцией) перенесен с апреля на август 2019 года. Испытательный полет в пилотируемом режиме также запланирован на 2019 год, хотя высока вероятность переноса на 2020 год", - говорится в материалах корпорации.

После ввода в эксплуатацию американских коммерческих пилотируемых кораблей, а также российского перспективного транспортного корабля предложение на рынке пилотируемых полетов будет расширено, что может вызвать оживление спроса на полеты на низкую околоземную орбиту и усиление конкуренции, отмечают в РКК "Энергия".

Корабль Starliner разрабатывает фирма Boeing. Его первый полет в беспилотном режиме предварительно запланирован на август. Как ранее сообщало NASA, с компанией Boeing была достигнута договоренность о том, что первый испытательный полет с экипажем к Международной космической станции будет осуществлен после "углубленной технической оценки всех систем" корабля и будет более продолжительным, чем планировалось первоначально. Продолжительность полета будет определена позднее.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Энергия РКК
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2020-й год
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