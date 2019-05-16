"Энергомаш" восстанавливает производство собиравшегося на Украине ракетного двигателя РД-120

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Российский разработчик жидкостных ракетных двигателей НПО "Энергомаш" будет самостоятельно производить модернизированную версию двигателя РД-120, разработанного на предприятии во времена СССР, сообщил мастер литейного цеха предприятия Владислав Паламарчук в видео, опубликованном в среду на сайте "Энергомаша".

Он напомнил, что РД-120 был разработан на "Энергомаше" в начале восьмидесятых годов для второй ступени ракеты-носителя "Зенит".

"Этот двигатель не изготавливался более 30 лет. В настоящее время происходит возобновление производства, его модернизация, улучшение характеристик и показателей для применения его в новых перспективных российских ракетах", - сказал Паламарчук.

Базовый двигатель РД-120 был разработан в 1976-1985 годах на "Энергомаше", но производился на украинском предприятии "Южмаш". В настоящее время этот завод находится в крайне тяжелом финансовом положении.

Первый пуск ракеты "Зенит" с двигателем РД-120 выполнен 13 апреля 1985 года.

Первый пуск РН "Зенит" с форсированным двигателем РД-120 по программе "Морской старт" выполнен 28 февраля 2005г.