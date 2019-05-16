Войти
16.05.2019
Интерфакс-АВН

Свыше 65% авиапарка ВКС составляет современная техника - Путин

439
0
0
Су-24М
Пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М Морской авиации ВМФ России производит облет фрегата ВМС Нидерландов F 805 Evertsen. Балтийское море, 16.05.2017.
Источник изображения: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk

Сочи. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Доля современных образцов техники в авиапарке Воздушно-космических сил достигла 65%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Только за период с 2013 по 2018 годы в войска было направлено более 1000 новых модернизированных самолетов и вертолетов. В результате свыше 65% авиапарка сегодня состоит из современных машин", - сказал Путин на совещании по военной тематике.

Он подчеркнул, что в составе ВКС находится более 3000 летательных аппаратов, большинство из которых это - многофункциональные боевые комплексы Дальней, оперативно-тактической и армейской авиации.

"Их боевые возможности были продемонстрированы в ходе операции против террористов в Сирии. Например, фронтовые бомбардировщики Су-24М с новой системой наведения и навигацией применяли как обычные бомбы, так и высокоточное оружие", - сказал глава государства.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-24
Су-24М
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.12.2016
Сирийский год
02.12.2015
В небесах и на море
07.10.2015
Маккейн: США ведут непрямую войну с Россией в Сирии
02.10.2015
«Коммерсантъ» узнал подробности переброски российской авиации в Сирию
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.05 15:49
  • 1
Майор армии США рассказывает о поражении в Афганистане
  • 16.05 15:46
  • 31
Путин захотел 76 Су-57
  • 16.05 15:42
  • 60
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 16.05 14:58
  • 2
Не смогут подавить радар: системы ПРО в Румынии опасны для России
  • 16.05 14:52
  • 6
Выбывающий из расписания
  • 16.05 14:49
  • 2
Путин требует поставить в ВКС 100 вертолетов Ми-28НМ к 2028 году
  • 16.05 14:47
  • 3
Путин заявил, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57
  • 16.05 14:16
  • 76
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 16.05 14:02
  • 1
Подразделения ПВО России опробовали дальнобойные радары
  • 16.05 13:06
  • 8
Может, бахнем? Пьяный японский депутат предложил отвоевать Курилы
  • 16.05 13:01
  • 52
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.05 12:58
  • 1
Handelsblatt (Германия): ЕС играет в покер с Востоком
  • 16.05 10:51
  • 2
Для российских силовиков создали летающий парализатор
  • 16.05 10:21
  • 2
Беглый топ-менеджер филиала "Роскосмоса" оказался хранителем гостайн
  • 16.05 09:00
  • 21
Главный урок катастрофы "Суперджета"