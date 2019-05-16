Свыше 65% авиапарка ВКС составляет современная техника - Путин

Сочи. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Доля современных образцов техники в авиапарке Воздушно-космических сил достигла 65%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Только за период с 2013 по 2018 годы в войска было направлено более 1000 новых модернизированных самолетов и вертолетов. В результате свыше 65% авиапарка сегодня состоит из современных машин", - сказал Путин на совещании по военной тематике.

Он подчеркнул, что в составе ВКС находится более 3000 летательных аппаратов, большинство из которых это - многофункциональные боевые комплексы Дальней, оперативно-тактической и армейской авиации.

"Их боевые возможности были продемонстрированы в ходе операции против террористов в Сирии. Например, фронтовые бомбардировщики Су-24М с новой системой наведения и навигацией применяли как обычные бомбы, так и высокоточное оружие", - сказал глава государства.