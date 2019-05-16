Путин требует поставить в ВКС 100 вертолетов Ми-28НМ к 2028 году

Предположительно, первый построенный на АО "Роствертол" для Министерства обороны России модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ установочной партии. Ростов-на-Дону, 17.04.2019.

Сочи. 15 мая. ИНТЕРФАКС - К 2028 году в ВКС должно быть поставлено 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Парк вертолетов армейской авиации следует максимально оперативно дооборудовать современные бортовыми комплексами обороны с улучшенными характеристиками, оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности. И к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ", - сказал президент РФ на совещании по военной тематике.

Путин подчеркнул, что боевое применение российской военной авиации в Сирии выявило ряд недостатков технического состояния вертолетов и самолетов, а также применяемых средств поражения.

"Хотел бы обратить внимание на то, о чем вы и так хорошо знаете, тем не менее обратить внимание на то, что это было бы невозможно обнаружить в ходе испытаний на полигонах", - сказал Путин.