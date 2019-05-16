Путин требует поставить в ВКС 100 вертолетов Ми-28НМ к 2028 году
Сочи. 15 мая. ИНТЕРФАКС - К 2028 году в ВКС должно быть поставлено 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Парк вертолетов армейской авиации следует максимально оперативно дооборудовать современные бортовыми комплексами обороны с улучшенными характеристиками, оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности. И к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ", - сказал президент РФ на совещании по военной тематике.
Путин подчеркнул, что боевое применение российской военной авиации в Сирии выявило ряд недостатков технического состояния вертолетов и самолетов, а также применяемых средств поражения.
"Хотел бы обратить внимание на то, о чем вы и так хорошо знаете, тем не менее обратить внимание на то, что это было бы невозможно обнаружить в ходе испытаний на полигонах", - сказал Путин.
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Я бы еще сотню Ка-52 заказал на наш имеющийся авианосец, без них Тегерану будет тяжело, 20 млн. из Южного Азербайджана пойдут толпой на Баку и далее под прикладами автоматов на Россию.
У нас один выход их всех строем до украинской границы и далее в ЕС.