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16.05.2019
Интерфакс-АВН

Путин требует поставить в ВКС 100 вертолетов Ми-28НМ к 2028 году

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Предположительно, первый построенный на АО "Роствертол" для Министерства обороны России модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ установочной партии. Ростов-на-Дону, 17.04.2019
Предположительно, первый построенный на АО "Роствертол" для Министерства обороны России модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ установочной партии. Ростов-на-Дону, 17.04.2019.
Источник изображения: Erik Romanenko / erik_rostovspotter

Сочи. 15 мая. ИНТЕРФАКС - К 2028 году в ВКС должно быть поставлено 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Парк вертолетов армейской авиации следует максимально оперативно дооборудовать современные бортовыми комплексами обороны с улучшенными характеристиками, оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности. И к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ", - сказал президент РФ на совещании по военной тематике.

Путин подчеркнул, что боевое применение российской военной авиации в Сирии выявило ряд недостатков технического состояния вертолетов и самолетов, а также применяемых средств поражения.

"Хотел бы обратить внимание на то, о чем вы и так хорошо знаете, тем не менее обратить внимание на то, что это было бы невозможно обнаружить в ходе испытаний на полигонах", - сказал Путин.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-28Н
Персоны
Путин Владимир
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2 комментария
№1
16.05.2019 04:02
Все-таки молодец наш дорогой Президент, Владимир Владимирович. А злобные пятиколонцы молчат в тряпочку от душевного расстройства за 100 Ми-28 и это государство надеялось на них и сегодня платит не хилые пенсии.
Я бы еще сотню Ка-52 заказал на наш имеющийся авианосец, без них Тегерану будет тяжело, 20 млн. из Южного Азербайджана пойдут толпой на Баку и далее под прикладами автоматов на Россию.
У нас один выход их всех строем до украинской границы и далее в ЕС.
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№2
16.05.2019 14:49
Цитата, Байкал57 сообщ. №1
Я бы еще сотню Ка-52 заказал на наш имеющийся авианосец
Ещё раньше было заказано 114 Ка-52...
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