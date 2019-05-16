Албанские сепаратисты: судьбу Косово будем решать мы и США

Сохраняя стопроцентные пошлины на сербские товары, Приштина защищается от намерения главы дипломатии ЕС Федерики Могерини "продавить" план по разделу Косово.

Об этом заявил "премьер-министр" сепаратистского формирования Рамуш Харадинай, комментируя слова Могерини о том, что она организует встречу представителей Белграда и Приштины сразу как только пошлины будут отменены.

"Могерини заявила в Тиране, что как только мы отменим пошлины, она тут же организует встречу с целью продления диалога (Белграда и Приштины). В переводе это значит - вы отмените пошлины, а я разделю Косово. Принятие решении о будущем Косово переместилось в Приштину, мы будем решать, что будет с Косово", - процитировал телеканал РТС слова Харадиная с пресс-конференции по итогам заседания "правительства" в Приштине.

По словам Харадиная, Могерини фактически закончила свой мандат, а новый кандидат, который займет ее должность в Европейской комиссии после очередных выборов, составит собственную повестку дня. Он также подчеркнул, что встречу с руководством Сербии в апреле в Берлине не следует рассматривать как уход США из переговорного процесса вокруг Косово.

"Мы не принадлежим миру России. Мы принадлежим миру Америки. США никогда не уходили. Существуют некоторые конъюнктурные заявления, но США не покинули процесс после саммита в Берлине", - сказал Харадинай.