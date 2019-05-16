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16.05.2019
Газета.ru

Новый разведчик: дрон США пролетел над Донбассом

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Источник изображения: gazeta.ru

Разведчик США пролетел над Донбассом и у границ России

Американский стратегический беспилотник провел разведку у российских границ вблизи Крыма и Краснодарского края. Эту операцию он осуществил во вторник, когда в Сочи находился госсекретарь США Майк Помпео. Кроме того, в тот же день еще один дрон разведал обстановку у линии разграничения в Донбассе. Иностранные летательные аппараты довольно часто проводят разведку у российских границ, на что обратили внимание и в Совбезе.



Стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провели разведку вблизи Крыма и Краснодарского края во вторник, 14 мая, во время пребывания в Сочи госсекретаря США Майка Помпео, указывают мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Там отмечается, что примерно с 17:30 мск американский дальний беспилотник несколько раз пролетал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль южного побережья полуострова, к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани вплоть до Большого Сочи.

Одновременно с этим к морской границе Краснодарского края приблизился морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon, который совершил два пролета вдоль российского побережья в районе Новороссийска и Геленджика.

После этого он пролетел мимо Керченского пролива в сторону Крыма и в течение длительного времени курсировал недалеко от морской границы России у Севастополя.

Только около 20:00 мск P-8A Poseidon лег на обратный курс на базу в Италии.

В тот же день американский дрон RQ-4B Global Hawk осуществил новый многочасовой разведывательный полет возле линии разграничения в Донбассе. Во время этой операции он несколько раз приближался к российским границам, указывают мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их информации, дальний американский БПЛА с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и с 9:40 мск в течение семи часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе. При этом во время выполнения полета он находился в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. м.

В ходе выполнения задания дрон, который может вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, как минимум шесть раз на 37-56 км подлетал к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям. Тем временем, он находился в районе города Старобельска Луганской области.

Беспилотник США летел в Донбасс через Грецию, Болгарию и Румынию. Границу Украины он пересек к северу от Молдавии в 8:13 мск.

Такие же полеты вдоль линии разграничения в Донбассе тяжелые беспилотники США RQ-4B Global Hawk совершили 1 и 7 мая.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, 7 мая дрон под номером 112048 с позывным Forte10 провел разведку у берегов Крыма. Он также вылетал с базы морской авиации Сигонелла. К 13:00 мск БПЛА подлетел к территории Донбасса и в течение примерно двух часов отсиживал ситуацию на линии разграничения.

После этого беспилотник отправился в сторону черноморского побережья России, и уже в 15:05 мск его заметили вблизи границ Крыма.

Тот же мониторинговый ресурс указывает, что 1 мая у российских границ были замечены три американских самолета-разведчика. В 12:00 мск радиоразведчик ВВС США RC-135V Rivet Joint вылетел с британской авиабазы, а затем пролетел рядом с Калининградской областью. После этого он продолжил полет в воздушном пространстве Польши.

С сицилийского полигона НАТО тогда же вылетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который провел разведку в районе Новороссийска и у южных границ Крыма. Оттуда же в воздух поднялся американский беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, который пересек воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии. Он начал мониторить линию соприкосновения в Донбассе, как только оказался в воздушном пространстве Украины. Впоследствии он направился в сторону черноморского побережья России и несколько раз облетел границы Крыма.

До этого разведывательный самолет ВВС США 22 апреля в течение более полутора часов летал по-над берегами Крыма, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на западные мониторинговые ресурсы. Там уточнили, что борт с номером 64-14846 вылетел с базы Суда-бэй на греческом острове Крит, после чего курсировал вдоль юго-западного и южного побережья полуострова. Отмечается, что американский разведчик находился на расстоянии 45-49 км от Крыма. Перед полетом у Крыма борт заметили в небе рядом с Сочи.

В начале марта самолет ВВС США разведал обстановку во время пролета вдоль Черного моря, сообщал PlaneRadar.

Беспилотник вылетел с сицилийской авиабазы, пролетел Грецию, Болгарию, Румынию, Украину и осуществил разведывательную операцию вдоль Черноморского побережья России. Дрон более пяти часов мониторил выбранную территорию и сделал в общей сложности не менее четырех полетов от западной оконечности Крыма до Туапсе.

Участившиеся случаи проведения иностранными летательными аппаратами разведки у российских границ 7 марта стали темой для обсуждения на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза. Но детали переговоров не приводятся.


Лидия Мисник

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