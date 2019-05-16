Взяли пример с Турции? Ирак хочет купить С-400

Ирак может купить российские С-400

Решения о приобретении Багдадом у России С-400 пока нет, заявил посол Ирака Хайдар Мансур Хади. При этом гипотетическое желание иракского правительства купить С-400 он назвал "суверенным делом Ирака". Как сообщают СМИ, это уже его откорректированное заявление. Ранее ряд изданий написал, что дипломат рассказал о готовности Ирака закупить эти системы.

Слова посла Ирака в Москве Хайдара Мансура Хади о намерении закупить у России С-400 были переведены некорректно, сообщает РИА "Новости". На самом деле, по данным агентства, он сказал, что решения о приобретении Ираком этого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) пока нет.

Дипломат также назвал гипотетическое решение иракского правительства закупить эти системы "суверенным делом Ирака", зависящим от его нужд.

Ранее ряд СМИ сообщил, что посол Ирака в Москве объявил о намерении иракского правительства приобрести ЗРК С-400.

По его словам, на данный момент военно-техническое сотрудничество Москвы и Багдада находится на подъеме.

"Что касается ЗРС, иракское правительство приняло решение. Оно хочет закупить С-400", - приводил ТАСС слова дипломата. При этом посол уточнил, что конкретных договоренностей с Россией пока нет, писали СМИ.

На вопрос о существовании рисков требований США к Ираку отказаться от сделки он ответил, что для этого есть соответствующие дипломатические каналы.

Эти заявления прозвучали на пресс-конференции по итогам восьмого заседания межправительственной российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Багдаде 23-25 апреля. Со стороны России в заседании участвовал вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

С-400 "Триумф" - российский ЗРК большой и средней дальности. В ноябре прошлого года телеканал CNBC со ссылкой на источники, имеющие доступ к данным американской разведки, сообщил, что возможность закупки комплексов обсуждали Алжир, Вьетнам, Египет, Ирак, Катар, Марокко и Саудовская Аравия.

При этом официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт в августе прошлого года предупредила о возможности введения Вашингтоном санкций против стран по всему миру, которые приобретут российские С-400.

Особое негодование американской стороны вызывает закупка этих ЗРК Турцией. Москва еще в декабре 2017 года заключила с Анкарой договор на поставку четырех дивизионов этих комплексов. Стоимость контракта составила $2,5 млрд. Причем 55% из них покрыл российский кредит, пояснил газете "Коммерсант" глава корпорации Ростех Сергей Чемезов.

Вашингтон выступил резко против такого решения турецкой стороны. Свою позицию он объяснил риском сделки для НАТО. Такое мнение выразил, в частности, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, по словам которого в случае приобретения Анкарой оружия, используемого "известными противниками" НАТО, поставившая С-400 сторона сможет изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

Тогда источник ТАСС в МИД Турции заверил, что Анкара "будет использовать С-400 независимо от систем НАТО, а также в таком ключе, чтобы обеспечить сохранение чувствительной информации об F-35".

Тем не менее, отношения США и Турции в этом вопросе продолжают накаляться, и американская сторона уже решительно заявляет о готовности отказаться от поставок Турции американских истребителей в качестве санкции за закупку российского оружия.

В конце апреля американский сенатор Боб Менендес заявил греческой редакции телеканала Euronews, что в случае приобретения Турцией российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 на нее будут наложены серьезные санкции, которые повлекут за собой огромные последствия.

"Если приобретение состоится, то, во-первых, это повлечет санкции в соответствии с законом, который я сам предложил, а во-вторых, Турция никогда не будет иметь F-35 рядом с системой С-400. Это неприемлемо и не соответствует национальным интересам США. Это неприемлемо для наших союзников и несовместимо с НАТО и нашими союзниками, которые купили F-35. Такой шаг уводит нас от консенсуса в НАТО. Так что да, ни один F-35 не будет продан Турции, если она получит С-400", - предупредил Менендес.

По его словам, у Вашингтона уже готов список примерно из восьми санкций, которые ожидают Анкару, если она не откажется от С-400.

В числе этих мер он указал ограничения на экспорт. Также сенатор отметил, что существуют "очень мощные" финансовые инструменты, как, например, ограничения на заключение любой финансовой сделки с банками США.

"Существует список из восьми санкций, из которых президент США выберет пять, как того требует закон", - заявил политик.

Впрочем, такие угрозы не пугают уверенную в своем решении Турцию. Как заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Анкара в случае отказа США от поставок ей F-35 готова закупить истребители у других стран. "Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран", - пояснил он.

Лидия Мисник