Путин захотел 76 Су-57

Для нужд Воздушно-космических сил России будет закуплено 76 истребителей пятого поколения Су-57, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, соответствующий комплексный контракт будет заключен в ближайшее время. Поставки планируется завершить до 2028 года. Как передает РИА Новости, глава государства заявил, что за это время необходимо полностью переоснастить новейшими истребителями три авиационных полка.

Шесть Су-57 сопровождали президентский самолет 14 мая в пути до Ахтубинска Астраханской области. Позднее Путин побеседовал с пилотами истребителей, подчеркнув, что эти машины должны быть лучшими в мире.

В настоящее время построены 10 летных прототипов Су-57, входящих в опытную партию.