Путин захотел 76 Су-57
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Для нужд Воздушно-космических сил России будет закуплено 76 истребителей пятого поколения Су-57, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, соответствующий комплексный контракт будет заключен в ближайшее время. Поставки планируется завершить до 2028 года. Как передает РИА Новости, глава государства заявил, что за это время необходимо полностью переоснастить новейшими истребителями три авиационных полка.
Шесть Су-57 сопровождали президентский самолет 14 мая в пути до Ахтубинска Астраханской области. Позднее Путин побеседовал с пилотами истребителей, подчеркнув, что эти машины должны быть лучшими в мире.
В настоящее время построены 10 летных прототипов Су-57, входящих в опытную партию.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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31 комментарий
№1
vpkman
16.05.2019 02:23
Почему именно 76 ?
Откуда это число истребителей Су-57 ?
Если прикинуть "на пальцах", то цифра совершенно точная.
Истребители дороже. Разделим пополам и получим 152/2=76.
Как-то так.
Откуда это число истребителей Су-57 ?
Если прикинуть "на пальцах", то цифра совершенно точная.
Цитата, q
С 2007 по 2019 гг. было поставлено 152 самолёта Суперджет 100 (SSJ-100).
Вот тут таблица поставок по годам:
http://superjet.wikidot.com/years
Истребители дороже. Разделим пополам и получим 152/2=76.
Как-то так.
0
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№2
Александр008
16.05.2019 03:43
По деньгам конечно... Главное от детских болезней сразу избавиться в такой большой серии!
0
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№4
vpkman
16.05.2019 06:41
Цитата, q
По деньгам конечно...А меня деньги как раз сильно удивляют. Если каждый Су-57 по деньгам получается эквивалентен двум Суперджетам, то не слишком ли это дёшево для "самого лучшего" истребителя? Можно конечно попробовать смастерить из двух "Запорожцев" автомобиль "Москвич", но "Мерседес" всё равно не получится. Слишком уж дёшево. До абсурда дёшево...
0
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№5
Baltas
16.05.2019 08:55
Три авиационных полка. Новость хорошая, но как-то не серьезно поданная. Типа летел себе президент и тут через окошко увидал сопровождение из 57-х. С виду понравились, вот и захотел.
0
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№6
TAMERLAN
16.05.2019 09:08
Ну слава богу, что заказали, глядишь понемногу и наклепаем !
+4
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№8
mikhalich
16.05.2019 10:15
Цитата, Baltas сообщ. №5
. С виду понравились, вот и захотел.
Да эт пиарщики, тип вот злые бояре хотели погубить самолетик, но Президент прилетел и всех наказал! Уууу, бояре!!
+4
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№9
Враг
16.05.2019 10:42
Leron
vpkman
Примерно те же 2,3 млрд. за штуку получается.
Как-то очень дёшево...
Цитата, Leron сообщ. №3
Хорошо бы с двигателем второго этапаСкорее всего так и будет. Их же не сейчас начнут производить. В этом и в следующем годах будут по одному из уже заказанной партии из двух штук делать. Потом, вроде, ещё 13 штук и только потом эти 76 начнут делать до 28 года.
vpkman
Цитата, vpkman сообщ. №4
А меня деньги как раз сильно удивляют. Если каждый Су-57 по деньгам получается эквивалентен двум Суперджетам
Цитата
Стоимость контракта на закупку истребителей пятого поколения Су-57 для нужд Воздушно-космических сил России может достигать 170 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».https://lenta.ru/news/2019/05/16/stoimost/
По данным издания, приобретение 76 самолетов станет крупнейшим в истории авиации и гарантирует полную загрузку мощностей авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре.
Снижение стоимости летательных аппаратов связано не только с изменением внутренней компоновки Су-57 и унификации технических решений, но и с серийным производством, пояснил источник.
Цитата
В постановлении отмечается, что всего будет закуплено восемь воздушных судов производства АО «Гражданские самолеты Сухого», общая стоимость которых составляет 18,7 млрд руб.https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bb5a6829a79476905484154
Примерно те же 2,3 млрд. за штуку получается.
Как-то очень дёшево...
+1
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№10
Павел 1978
16.05.2019 10:46
Цитата, Враг сообщ. №9
Скорее всего так и будет. Их же не сейчас начнут производить.так не факт, что испытания двигателя второго этапа к этому
времени завершатся. Дай Бог конечно, но...
0
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№11
gerrfrost
16.05.2019 10:47
Цитата, Враг сообщ. №9
170 миллиардов рублей.Да, сам в шоке. Это, получается, около 35 млн. долларов за самолет(по курсу 65), если не напутал в нулях.
Это просто праздник какой-то!
-1
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№12
Враг
16.05.2019 10:59
gerrfrost
Цитата, gerrfrost сообщ. №11
Это просто праздник какой-то!Сдаётся мне фигня какая-то и даже с учётом того, что в 14-м году доллар стоил больше чем в вдвое дешевле и если как бы с тех пор стоимость в рублях не изменилась, а наоборот там что-то наоптимизировали, отладили в производстве, в логистике и т.д. Как-то слишком здорово. Зачем тогда нужна была Индия с её деньгами и все эти разговоры про слишком дорогой? Да нафиг нужны все эти Су-35, а тем более Су-30, Су-34 если Су-57 такой дешёвый - надо полностью переходить за закупку Су-57 и производить их ещё и в Иркутске. Если цена - правда.
-1
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№13
GaNiBaL1945
16.05.2019 11:01
Глубоко уважаемый Враг чуть ли не плевался доказывая что цена будет за 100 лямов , и как же орал что 35 будут чуть ли не даром продаваться )))
Хотя конечно же подождем заключения контракта
Хотя конечно же подождем заключения контракта
0
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№14
mikhalich
16.05.2019 11:03
Цитата, Враг сообщ. №12
Зачем тогда нужна была Индия с её деньгами и все эти разговоры про слишком дорогой?
А кто сказал, что для ПАК ФА была нужна Индия? Она была нужна бы для FGFA, и то экспортный Су-57Е выкатили (ну в ноябре выкатят) без всякой Индии.
Цитата, Враг сообщ. №12
Да нафиг нужны все эти Су-35, а тем более Су-30, Су-34
Так их покупали, когда Су-57 не было. Тут явно речь о закупках с двигателем второго этапа - тогда может и закончатся контракты.
0
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№15
Враг
16.05.2019 11:04
GaNiBaL1945 Что значит доказывая? Вообще-то, это Погосян так говорил, что может достигать 100 мегабаксов - я ничего не сочиняю никогда. И про стоимость F-35 - опять же не я сочинил.
И да, надо ждать цифры из более серьёзных источников, чем чьи-то мутные прикидки.
mikhalich
И да, надо ждать цифры из более серьёзных источников, чем чьи-то мутные прикидки.
mikhalich
Цитата, mikhalich сообщ. №14
А кто сказал, что для ПАК ФА была нужна Индия? Она была нужна бы для FGFA, и то экспортный Су-57Е выкатили (ну в ноябре выкатят) без всякой Индии.А я где-то написал, что Индии нужен был именно Су-57, ПАК ФА? Я писал, что деньги их нужны, а самолёты там явно сильно унифицированные.
Цитата, mikhalich сообщ. №14
Так их покупали, когда Су-57 не было.Так я и не писал про прошлое, я про то, что в будущем не стоит больше закупать Су-35, Су-30, Су-34, МиГ-29, МиГ-35 - доделать уже подписанные контракты только ну и модернизировать то, что уже есть.
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№16
TAMERLAN
16.05.2019 11:07
По двигателю.
По цене.
Цитата, q
Двигатели второго этапа получат не только новые серийные самолеты, но и истребители, поставленные в войска.. Там есть конструктивная возможность для установки новых двигателей, даже на прототипах Су-57 второго этапа их можно заменить на новые двигатели, по крайней мере так писали.
По цене.
Цитата, q
стоимость одного истребителя Су-57 приближается к двум миллиардам рублей, или примерно 30 миллионам долларов.Ну а продавать их планировалось минимум за 100 миллионов долларов. Кстати, стоимость в 2 млрд. руб. как у Су-35 ну и продали их Китаю за 104 млн. дол. Как бы одинаковые по стоимости.
0
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№17
gerrfrost
16.05.2019 11:07
Цитата, Враг сообщ. №12
Если цена - правда.А, согласитесь - приятно. Пусть не надолго.
Как там у Пушкина:
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!
+2
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№18
Враг
16.05.2019 11:13
gerrfrost
Цитата, gerrfrost сообщ. №17
А, согласитесь - приятно. Пусть не надолго.Да пусть все новые истребители теперь будут только Су-57 )) Пусть их 1000 штук наклепают только для ВКС РФ, не считая экспортные ) Или ещё больше )
+2
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№19
mikhalich
16.05.2019 11:15
Цитата, Враг сообщ. №15
Я писал, что деньги их нужны
А кому они были нужны? Пока что Су-57 и Су-57Е без индийских денег живут не так уж и плохо. Это скорее инудсы повизжали для важности, они такие, с них станется.
0
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№20
gerrfrost
16.05.2019 11:17
Цитата, Враг сообщ. №18
Да пусть все новые истребители теперь будут только Су-57 )) Пусть их 1000 штук наклепают только для ВКС РФ, не считая экспортные ) Или ещё больше )Ваши бы слова, да, богу в уши...
0
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№21
SteSus
16.05.2019 11:59
Господа, прекратите умножать рубли на биржевой (спекулятивный) курс, это глупость! Военный самолёт полностью произведен в России из российских комплектующих никакого отношения к обменному курсу не имеет!
Умножайте на курс по ППС, сейчас это 24.86р за 1$ по подсчетам МВФ. По ППС стоимость су-57 получается 90млн. $.
Умножайте на курс по ППС, сейчас это 24.86р за 1$ по подсчетам МВФ. По ППС стоимость су-57 получается 90млн. $.
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№22
forumow
16.05.2019 12:00
Цитата, Leron сообщ. №3
Хорошо бы с двигателем второго этапаПервые 10 шт - точно без.
Цитата, Враг сообщ. №18
Пусть их 1000 штук наклепают только для ВКС РФ, не считая экспортные )Не успеют. В середине 2030-х уже g6 пойдут.
+1
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№23
mikhalich
16.05.2019 12:44
Цитата, SteSus сообщ. №21
Военный самолёт полностью произведен в России из российских комплектующих никакого отношения к обменному курсу не имеет!
Так сравнивают с намеком на продажу. А тут занижение "спекулятивного" курса превращается во вполне себе реальные денежки в кармане.
+1
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№24
NagaN
16.05.2019 13:10
"Закупить 76 истребителей Су-57 для российской армии вместо запланированных ранее 16 единиц позволит снижение стоимости этих самолетов и внутреннее перераспределение средств, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Речь идет о том, что без увеличения в целом бюджета, выделенного на закупку новой техники, путем перераспределения и путем сокращения себестоимости, то есть повышения эффективности производства. Здесь не идет речь о простой математической формуле... Речь идет о том, что в целом бюджет министерства, бюджет закупок не будет увеличен, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, как можно снизить стоимость самолетов на 20% и закупить 76 единиц вместо 16.
На уточняющий вопрос, за счет чего будет обеспечена большая закупка Су-57, Песков сказал, что это известно, однако это тема оборонных совещаний, которые проводятся не в публичном режиме.
В среду президент Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике сообщил, что рассчитывает на заключение в ближайшее время контракта на закупку 76-ти новейших истребителей Су-57. Ранее программой вооружений до 2027 года планировалось закупить 16 таких самолетов. Путин сообщил, что в результате последней работы стоимость летательных аппаратов и вооружения фактически снизилась на 20%."
https://vz.ru/news/2019/5/16/977898.html
«Речь идет о том, что без увеличения в целом бюджета, выделенного на закупку новой техники, путем перераспределения и путем сокращения себестоимости, то есть повышения эффективности производства. Здесь не идет речь о простой математической формуле... Речь идет о том, что в целом бюджет министерства, бюджет закупок не будет увеличен, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, как можно снизить стоимость самолетов на 20% и закупить 76 единиц вместо 16.
На уточняющий вопрос, за счет чего будет обеспечена большая закупка Су-57, Песков сказал, что это известно, однако это тема оборонных совещаний, которые проводятся не в публичном режиме.
В среду президент Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике сообщил, что рассчитывает на заключение в ближайшее время контракта на закупку 76-ти новейших истребителей Су-57. Ранее программой вооружений до 2027 года планировалось закупить 16 таких самолетов. Путин сообщил, что в результате последней работы стоимость летательных аппаратов и вооружения фактически снизилась на 20%."
https://vz.ru/news/2019/5/16/977898.html
0
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№25
mikhalich
16.05.2019 13:12
Цитата, NagaN сообщ. №24
Речь идет о том, что в целом бюджет министерства, бюджет закупок не будет увеличен, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы», –
Кто-то проиграл подковерную битву.
+1
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№26
forumow
16.05.2019 13:46
Цитата, mikhalich сообщ. №25
Кто-то проиграл подковерную битву.Это могут быть средства высвободившиеся с выполнением контрактов на Су-3#, без заключения новых.
+2
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№27
sivuch1239
16.05.2019 14:08
Цитата, forumow сообщ. №26Если Новосиб подключат к программе 57-х , то , думаю , все будут только рады . Насколько это реально , судить не берусь
+1
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№28
Воин3D
16.05.2019 14:09
Цитата, NagaN сообщ. №24
"Закупить 76 истребителей Су-57 для российской армии вместо запланированных ранее 16 единиц позволит снижение стоимости этих самолетов и внутреннее перераспределение средств, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ах это гуманитарное образование. Было 76 самолетов, а теперь стало 92. С чего это он так решил? Исходя из того как у нас делаются заявления, так нужно все меньшую сторону округлять и считать еще меньше 76. При том, что сами государственные служащие считали из 16 первичных прототипов штук 6 или 8 как серийные образцы.
Цитата, SteSus сообщ. №21
Господа, прекратите умножать рубли на биржевой (спекулятивный) курс, это глупость! Военный самолёт полностью произведен в России из российских комплектующих никакого отношения к обменному курсу не имеет!У нас курс рубля Центрального Банка РФ привязан к доллару. Бюджет верстается из стоимости доллара за баррель. Поэтому, в чем же им считать? в деревянных? тем более. что они сами манипулируют курсом рубля в сторону понижения когда хотят увеличить профицит бюджета.
Цитата, forumow сообщ. №26
Цитата, mikhalich сообщ. №25Проиграли под коверную битву граждане РФ. Исходя из сумм выделяемых на так называемые "национальные проекты". Одна дорога Джугба-Сочи обойдется в 1,4 трлн рублей. А это еще 200 Су-57, 2000 Армат и еще деньги останутся на пару крейсеров и перевооружение армии на Бумеранг. При этом деньги пойдут на производство и останутся в экономике. А что будет с деньгами выделяемыми на все "национальное"? Вы наверное и сами знаете. Где половина из них оседает и на каких счетах.
Кто-то проиграл подковерную битву.
Это могут быть средства высвободившиеся с выполнением контрактов на Су-3#, без заключения новых.
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№29
gerrfrost
16.05.2019 14:43
Цитата, mikhalich сообщ. №23
Так сравнивают с намеком на продажу.С языка сняли.
За бугор будут продавать явно не по 35 млн. зеленых. Причем туда, судя по всему (после намеков турков и метаний индийцев) продавать начнут много ранее, чем себе. Это дополнительное количество явно возникло после оценки доходов от перспектив экспорта. ИМХО.
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№30
NANOBOT
16.05.2019 15:12
Почему все забыли историю со стоимостью фрегатов и бореев, когда через 3-4 года увеличили их бюджет в полтора раза? В стране вялотекущий кризис и козырять огромными тратами наверху уже не модно. К 2023 году выяснится, что всё немножко дороже.
Рассматривать Турцию в качестве покупателя и партнера глупо, ее геополитика и экономика зависит не от России, она физически не может стать нашим союзником, география и история не та.
Рассматривать Турцию в качестве покупателя и партнера глупо, ее геополитика и экономика зависит не от России, она физически не может стать нашим союзником, география и история не та.
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№31
gerrfrost
16.05.2019 15:46
Цитата, NANOBOT сообщ. №30
Рассматривать Турцию в качестве покупателя и партнера глупо, ее геополитика и экономика зависит не от России, она физически не может стать нашим союзником, география и история не та.Ну, как бы, история с С-400, намекает, что это не совсем так, и есть нюансы.
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