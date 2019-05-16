Украинских полицейских вооружат пистолетами-пулеметами

Украинских полицейских обеспечат пистолетами-пулеметами МР5. Об этом 15 мая сообщает "Апостроф" со ссылкой на слова главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Чиновник подчеркнул, что до сих пор украинские полицейские несли службу с боевым автоматом Калашникова, однако, по его мнению, он предназначен для того, чтобы уничтожать преступника, а новый вид оружия носит превентивный характер.

"Полицейский, который использует оружие как крайнюю меру, должен остановить правонарушителя, дать ему право на жизнь, а затем привлечь его к уголовной ответственности", — приводит слова Князева RT.

В конце марта 2019 года на Украине заявили о создании электромагнитного оружия, способного вывести из строя радиоэлектронную аппаратуру противника.