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16.05.2019
Известия.ru

Бастрыкин заявил о многомиллиардных хищениях в "Роскосмосе"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Данил Айкин

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что следователи выявили крупные хищения в "Роскосмосе". Об этом он сказал, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в среду, 15 мая.

"По "Роскосмосу" мы работаем уже лет пять, и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды", — цитирует его "РИА Новости".

В свою очередь, в "Роскосмосе" заявили, что оказывают поддержку СК РФ в расследовании хищений в ракетно-космической отрасли.

"Мы сами инициируем расследования и передаем материалы следственным органам", — заявили в пресс-службе госкорпорации.

В "Роскосмосе" уточнили, что речь идет о материалах прошлых лет, по которым ведутся следственные действия.

В апреле генпрокурор РФ Юрий Чайка обнародовал данные, согласно которым более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, были похищены на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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