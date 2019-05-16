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16.05.2019
WarSpot

Компьютер заменит пилотов в "догфайте"

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Источник изображения: warspot.ru

Американские лётчики вскоре могут стать наблюдателям собственных воздушных боёв. Вчера, 14 мая, портал flightglobal.com сообщил о том, что Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США объявило конкурс в рамках проекта Air Combat Evolution (ACE).

"Возможность доверять автономным системам имеет решающее значение, поскольку мы движемся к будущему войны с участием пилотируемых платформ, сражающихся вместе с беспилотными системами. Мы предвидим будущее, в котором искусственный интеллект будет обрабатывать маневры за доли секунды, обеспечивая пилотам безопасность и эффективность в бою", — рассказал Дэн Яворсек, руководитель программы ACE.

Тестирование искусственного интеллекта ALPHA.

Источник изображения: uc.edu

Уже 17 мая DARPA проведёт первый этап конкурса, в котором рассмотрит предложения и возможности от промышленности и разработчиков. В Минобороны США намерены определиться с системой искусственного интеллекта и постепенно обучать её базовым элементам воздушного боя, аналогично, как это происходит с обучением лётчика. В дальнейшем программа будет модернизироваться и усложняться, пока в определённый момент не сможет действовать быстрее и правильней человека. В дальнейшем программа ACE станет частью масштабной исследовательской работы, известной под названием "мозаичная война" (mosaic warfare), когда ключевую роль в воздухе будут играть беспилотные системы.

Ещё в прошлом году DARPA и Академия ВВС США запустили программу обучения дронов "догфайту". Кроме того, американским разработчикам уже есть что предложить военному ведомству. Так, в 2016 году компания Psibernetix представила искусственный интеллект ALPHA, разгромивший в имитации воздушного боя профессиональных лётчиков.

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Страны
США
Компании
DARPA
Проекты
AI
БПЛА
ИТ
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