Дело Тищенко: Москва обвинила спецслужбы США в провокации
Посольство РФ увидело провокацию спецслужб США в деле Тищенко
В деле арестованного в США по обвинению в контрабанде россиянина Олега Тищенко, вероятно, имела место провокация, заявили в российском посольстве в Соединенных Штатах. В диппредставительстве уточнили, что гражданина России обвиняют по пяти пунктам, в том числе в контрабанде. По версии следствия, он незаконно приобрел инструкцию к американскому истребителю F-16 и продавал ее гражданам других стран.
Посольство России в США заметило в деле арестованного в США российского гражданина Олега Тищенко признаки провокации со стороны американских спецслужб. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в фейсбуке.
"В деле имеются признаки провокации американских спецслужб. По имеющейся информации, россиянин содержится в тюрьме округа Уэбер, штат Юта. В настоящее время добиваемся консульского доступа к соотечественнику. Окажем О.М. Тищенко всю необходимую консульскую помощь в целях соблюдения его законных прав", - подчеркнули российские дипломаты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заверил, что Москва будет следить за соблюдением прав Тищенко. "Были уже заявления МИД на этот счет, это российский гражданин, мы, в целом, весьма обеспокоены и недовольны практикой таких трансграничных провокационных действий американцев в отношении российских граждан. На различных уровнях это наше беспокойство и недовольство мы доводим до американских коллег. Естественно, российская сторона будет внимательно следить за соблюдением прав этого гражданина России", - подчеркнул Песков.
Дело против Тищенко американские власти возбудили еще в 2016 году, но его детали стали известны только после того, как в этом году Грузия выдала его Соединенным Штатам. Россиянин был задержан в Грузии в июне прошлого года, а 4 апреля текущего прошли досудебные слушания по вопросу его заключения под стражу в США.
"Перед этими слушаниями российское консульство было уведомлено о процедуре во исполнение требований Венской конвенции [о дипломатических сношениях]", - указали в документе от 10 апреля 2019 года, подписанном магистратским судьей Бруком Уэллсом. После экстрадиции Тищенко поместили под стражу до процесса.
По версии стороны обвинения, в 2011 году Тищенко написал на российском форуме о видеоиграх, что он попытался купить на сайте eBay инструкции к американским истребителям F-16, чтобы создать реалистичные симуляторы. Сделать это самостоятельно ему не удалось, поскольку для иностранных участников участие в торгах ограничено. В осуществлении такой задумки ему вызвался помочь житель Техаса Кеннет Салливан. Техасец перенаправил документы в Москву, но уже после этого понял, что мог нарушить американское законодательство об экспорте военных технологий. Американцу предъявили обвинения, но позднее их с него сняли.
На основе анализа операций Тищенко в аккаунте на eBay следователи также пришли к выводу, что полученные руководства пилотов к F-16, F-35, F-22 и A-10 россиянин продавал покупателям с Кипра, из Японии, Австралии, Тайваня, Германии и Нидерландов.
Производитель компьютерных игр компания Eagle Dynamics поспешил откреститься от этого дела и заявил о своей непричастность к действиям своего сотрудника Олега Тищенко.
"Группа компаний Eagle Dynamics со штаб-квартирой в Лозанне, Швейцария, подтверждает, что один из ее сотрудников был помещен под стражу в штате Юта (США) и находится под следствием по обвинению в попытке приобретения, экспорта и продажи предназначенных для ограниченного распространения руководств по эксплуатации реактивных истребителей, в частности самолета F-16 производства США", - указано в сообщении компании, размещенном на ее сайте.
В тексте также подчеркнули, что компания "никоим образом не была вовлечена" в действия Тищенко, который осуществлял их "в частном порядке и в своих личных интересах". Там отметили, что Eagle Dynamics разрабатывает игровые модули самолетов DCS на основе только общедоступной, легальной информации. К тому же, она никогда не использовала и не пыталась получить какую-либо закрытую для распространения информацию, говорится в сообщении.
"В частности, расследование показало, что ресурсы компании не использовались и что на компьютерах компании не хранилось никаких документов с запретом на экспорт", - отметили там.
Более того, по данным компании, Тищенко не участвовал в исследованиях и разработке нового модуля F-16, который сейчас находится в процессе разработки.
Лидия Мисник
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются