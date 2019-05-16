Дело Тищенко: Москва обвинила спецслужбы США в провокации

Посольство РФ увидело провокацию спецслужб США в деле Тищенко

В деле арестованного в США по обвинению в контрабанде россиянина Олега Тищенко, вероятно, имела место провокация, заявили в российском посольстве в Соединенных Штатах. В диппредставительстве уточнили, что гражданина России обвиняют по пяти пунктам, в том числе в контрабанде. По версии следствия, он незаконно приобрел инструкцию к американскому истребителю F-16 и продавал ее гражданам других стран.

Посольство России в США заметило в деле арестованного в США российского гражданина Олега Тищенко признаки провокации со стороны американских спецслужб. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в фейсбуке.

"В деле имеются признаки провокации американских спецслужб. По имеющейся информации, россиянин содержится в тюрьме округа Уэбер, штат Юта. В настоящее время добиваемся консульского доступа к соотечественнику. Окажем О.М. Тищенко всю необходимую консульскую помощь в целях соблюдения его законных прав", - подчеркнули российские дипломаты.

Они уточнили, что россиянину предъявили обвинение по пяти пунктам, включая контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заверил, что Москва будет следить за соблюдением прав Тищенко. "Были уже заявления МИД на этот счет, это российский гражданин, мы, в целом, весьма обеспокоены и недовольны практикой таких трансграничных провокационных действий американцев в отношении российских граждан. На различных уровнях это наше беспокойство и недовольство мы доводим до американских коллег. Естественно, российская сторона будет внимательно следить за соблюдением прав этого гражданина России", - подчеркнул Песков.

Дело против Тищенко американские власти возбудили еще в 2016 году, но его детали стали известны только после того, как в этом году Грузия выдала его Соединенным Штатам. Россиянин был задержан в Грузии в июне прошлого года, а 4 апреля текущего прошли досудебные слушания по вопросу его заключения под стражу в США.

"Перед этими слушаниями российское консульство было уведомлено о процедуре во исполнение требований Венской конвенции [о дипломатических сношениях]", - указали в документе от 10 апреля 2019 года, подписанном магистратским судьей Бруком Уэллсом. После экстрадиции Тищенко поместили под стражу до процесса.

По версии стороны обвинения, в 2011 году Тищенко написал на российском форуме о видеоиграх, что он попытался купить на сайте eBay инструкции к американским истребителям F-16, чтобы создать реалистичные симуляторы. Сделать это самостоятельно ему не удалось, поскольку для иностранных участников участие в торгах ограничено. В осуществлении такой задумки ему вызвался помочь житель Техаса Кеннет Салливан. Техасец перенаправил документы в Москву, но уже после этого понял, что мог нарушить американское законодательство об экспорте военных технологий. Американцу предъявили обвинения, но позднее их с него сняли.

На основе анализа операций Тищенко в аккаунте на eBay следователи также пришли к выводу, что полученные руководства пилотов к F-16, F-35, F-22 и A-10 россиянин продавал покупателям с Кипра, из Японии, Австралии, Тайваня, Германии и Нидерландов.

В случае признания его виновным в участии в экспорте вооружений в другую страну по статье "Контрабанда" Тищенко грозит тюремное заключение сроком до десяти лет. Сам россиянин не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.

Производитель компьютерных игр компания Eagle Dynamics поспешил откреститься от этого дела и заявил о своей непричастность к действиям своего сотрудника Олега Тищенко.

"Группа компаний Eagle Dynamics со штаб-квартирой в Лозанне, Швейцария, подтверждает, что один из ее сотрудников был помещен под стражу в штате Юта (США) и находится под следствием по обвинению в попытке приобретения, экспорта и продажи предназначенных для ограниченного распространения руководств по эксплуатации реактивных истребителей, в частности самолета F-16 производства США", - указано в сообщении компании, размещенном на ее сайте.

В тексте также подчеркнули, что компания "никоим образом не была вовлечена" в действия Тищенко, который осуществлял их "в частном порядке и в своих личных интересах". Там отметили, что Eagle Dynamics разрабатывает игровые модули самолетов DCS на основе только общедоступной, легальной информации. К тому же, она никогда не использовала и не пыталась получить какую-либо закрытую для распространения информацию, говорится в сообщении.

Вместе с тем в компании сообщили, что провели внутреннее расследование действий своего сотрудника и по его итогам не выявили в его материалах ничего, что имело бы отношение к выдвигаемым против него обвинениям.

"В частности, расследование показало, что ресурсы компании не использовались и что на компьютерах компании не хранилось никаких документов с запретом на экспорт", - отметили там.

Более того, по данным компании, Тищенко не участвовал в исследованиях и разработке нового модуля F-16, который сейчас находится в процессе разработки.

Лидия Мисник