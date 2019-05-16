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16.05.2019
Военное обозрение

Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Оманский залив

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Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн") вошла в Оманский залив и готовится войти в Персидский.

Источник изображения: topwar.ru

По имеющимся данным в настоящее время АУГ находится в юго-востоку от Ирана близ Султаната Оман и готовится к переходу в Персидский залив, который может состоятся в четверг или пятницу. Кроме атомного авианосца в составе АУГ четыре корабля - один ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф") и три эсминца: Bainbridge ("Бейнбридж"), Mason ("Мэйсон") и Nitze ("Нитце"). Также в составе могут находиться одна-две ударные атомные подлодки, оснащенные "Томагавками".

Решение о направлении АУГ к берегам Ирана было принято в Вашингтоне на фоне растущей напряженности между США и Ираном. Также в район Ближнего Востока направлены американские стратегические бомбардировщики В-52Н ,которые уже начали патрулирование в районе Персидского залива у иранских границ.

На этом фоне приходят сообщения, что США эвакуировали часть своих дипломатов из Ирака. Госдеп приказал эвакуироваться сотрудникам посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле, незанятых "оперативным планированием".

Из Германии пришло сообщение, что Бундесвер приостанавливает подготовку иракских военных из-за обострения напряженности в регионе. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине представитель Минобороны ФРГ Йенс Флосдорф.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не отдавал приказ на передислокацию в район Ближнего Востока 120 тысяч американских военнослужащих, назвав это "фейком", запущенным его противниками.

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Страны
Германия
Ирак
Иран
Оман
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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Авианосец
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