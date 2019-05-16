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16.05.2019
Lenta.ru

Беглый топ-менеджер филиала "Роскосмоса" оказался хранителем гостайн

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Юрий Яскин
Юрий Яскин.
Источник изображения: orkkniikp.ru

Отъезд за границу бывшего гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП, филиал Объединенной ракетно-космической корпорации, входит в "Роскосмос") Юрия Яскина может доставить госкорпорации проблем не только по вопросам финансовых злоупотреблений, но и в рамках защиты государственной тайны, пишет "Московский комсомолец" в среду, 15 мая.

Как предполагает издание, Яскин мог быть ознакомлен с многочисленными отечественными разработками в области электронных систем навигационных спутников, в том числе перспективных.

Так, НИИ КП задействован в процессе производства спутников и основной части их бортового оборудования для системы ГЛОНАСС. Компания, которая занимается этим напрямую — "Информационные спутниковые системы" — расположена в Железногорске Красноярского края, указано в материале.

Известно, что специалисты исследовательского института задействованы в нескольких крупных космических проектах, в их числе Международная космическая станция, "Спектр" и "Союз — Куру". Также они занимаются сопровождением запусков с участием разгонных блоков "Фрегат" и "Бриз-М", которые выводят на орбиту гражданские и военные аппараты.

Сотрудники НИИ КП могут быть в полной мере ознакомлены с политикой российской ракетно-космической отрасли в рамках импортозамещения в области электронной компонентной базы спутников, полагают авторы статьи. Ранее подобные установки поставлялись из США и служили без поломок в течение 15-20 лет, в то время как отечественные аналоги выходили из строя гораздо раньше.

"Наверняка, там есть информация, в распространении которой "Роскосмос" не очень заинтересован", — отмечают журналисты.

Кроме того, пишет газета, филиал "Роскосмоса" отвечает за тестирование всей спутниковой аппаратуры в рамках защиты от космической радиации. Речь может идти как о старых аппаратах, например, "Глонасс-М", так и о новых, типа "Глонасс-К". Среди других направлений его работы — разработка программно-математической модели бортовых устройств спутников "Глонасс" различных модификаций.

15 мая "Коммерсантъ" со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности сообщил о том, что Яскин под предлогом командировки уехал в Европу и не вернулся, прислав оттуда заявление об увольнении по собственному желанию. ФСБ России выяснит обстоятельства и мотивы действий бывшего гендиректора, который, предположительно, решил остаться в Греции.

Как уточнило позднее РИА Новости, в "Роскомосе" информацию об увольнении топ-менеджера подтвердили. Новым руководителем организации назначен Алексей Шашков.

НИИ КП был образован в феврале 1985 года как приборное предприятие широкого профиля и стал одним из ключевых предприятий отрасли. Институт считается ведущим предприятием "Роскосмоса" в области контроля и обеспечения стойкости электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов.

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2 комментария
№1
16.05.2019 09:38
А гостайны он тоже увёз, а где были наши спецслужбы или играли в юристпруденцию, так много чего убежит за границу, противно на этот бардак смотреть.
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№2
16.05.2019 10:21
если мы отстаём в развитии электроники, то наши
гостайны Западу вряд ли интересны. Имхо.
0
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