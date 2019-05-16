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16.05.2019
ТАСС

Беспилотник "Карнивора" и систему разведки "Глаз" представили на выставке MILEX 2019

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БЛА "Карнивора"
Беспилотный летательный аппарат "Карнивора" беспилотного ударного комплекса разработки АО "Научно-производственная фирма "Микран" (Томск).
Источник изображения: Телеграмм-канал "Обозреватель БПЛА" (via www.aex.ru )

Малый ударный беспилотник "Карнивора" предназначен для перехвата других таких аппаратов, ведения разведки, а также поражения наземных целей

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Компания "Микран" представила ударный беспилотник-перехватчик "Карнивора" и индивидуальную систему оперативной рекогносцировки "Глаз" на оборонной выставке "Милекс-2019", передает корреспондент ТАСС.

Образец многофункционального беспилотного ударного комплекса "Карнивора" представлен на стенде компании вместе с уникальной системой сброса полезной нагрузки, специально созданной для беспилотника.

Малый ударный беспилотник "Карнивора" (лат. Carnivora - плотоядные) предназначен для перехвата других таких аппаратов при помощи сеткометов (сетка захватывает их и спускает на землю на парашюте), ведения разведки, а также поражения наземных целей. Он может стартовать с неподготовленных площадок и барражировать 10-15 часов.

Также "Микран" представил образцы индивидуальной системы оперативной рекогносцировки "Глаз". Система представлена в виде ракетницы со снаряженным парашютным комплексом разведки, а также ракета и ракетница в разрезе.

В январе источник ТАСС сообщал о разработке с интересах Минобороны России средства оперативной тактической разведки "Глаз". Оно представляет собой мини-аппарат на парашюте, который запускается из ручной ракетницы. Реактивный снаряд, который поднимается на высоту до 300 м, выбрасывает аппарат с камерой высокого разрешения. Пока устройство опускается на парашюте, камера передает изображение на планшет бойца. Система уже прошла экспериментальную отработку в Сирии.

С 15 по 18 мая в Минске проходит международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2019. Экспозиция российских предприятий занимает свыше 500 кв. м. Свою продукцию представили такие российские предприятия, как концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Уралвагонзавод", НПК "Техмаш".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Алмаз-Антей
Микран НПФ
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