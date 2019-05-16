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16.05.2019
Российская газета

Испытания новейших фрегата и корвета продолжаются на Балтфлоте

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Источник изображения: rg.ru

На очередной этап заводских ходовых испытаний в акваторию Балтийского моря вышли новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" и головной корвет проекта 20385 "Гремящий".

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, экипажам совместно с судостроителями предстоит проверить работоспособность систем и механизмов кораблей в ходовых условиях в морских полигонах флота в Калининградской области.

Скоростные, маневренные и вибрационные испытания кораблей пройдут в различных режимах. Будут испытаны корабельные системы жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение, в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования, а также работа двигателя, рулевого и якорного устройств, вспомогательных механизмов.

Такие испытания - один из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля. Экипажи фрегата и корвета готовились к проведению всех этапов программы испытаний в Объединенном учебном центре ВМФ.

Испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств в морских полигонах Балтики проходят регулярно. В их обеспечении задействуются корабли, суда обеспечения и морская авиация Балтийского флота.

Справка "РГ"

"Адмирал флота Касатонов" - первый серийный фрегат проекта 22350, назван в честь Героя Советского Союза адмирала флота Владимира Афанасьевича Касатонова, первого заместителя Главкома ВМФ СССР.

Фрегаты этого проекта - носители высокоточного оружия, способные эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок. Водоизмещение - 5000 тонн, длина - 135 метров, ширина - 16 метров, скорость до 30 узлов, дальность плавания - 4500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

"Гремящий" - головной многоцелевой корвет (сторожевой корабль) проекта 20385. Предназначение - уничтожение подлодок и надводных кораблей противника, обеспечение высадки десанта. На вооружении универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут", 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М.

Противолодочное вооружение: комплекс "Пакет". Авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС). Водоизмещение - более 2000 тонн. Длина - 104 метра. Ширина - 13 метров. Скорость - до 27 узлов. Дальность плавания - около 4000 миль. Экипаж - 99 человек.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
АК-630 Ласка
Гремящий
Ка-27ПЛ
Ка-27ПС
Проекты
20385
22350
БФ
Калибр КР
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