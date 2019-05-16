В Минобороны РФ опасаются возникновения к 2020 году военно-политического кризиса на Центрально-Азиатском направлении

Екатеринбург. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Российские военные обеспокоены возрастанием террористической активности в Афганистане, который может стать новым прибежищем сторонников запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в РФ).

"На Центрально-Азиатском стратегическом направлении сохраняется устойчивая тенденция ухудшения военно-политической обстановки, которая к 2020 году способна достичь кризисного значения. В Афганистане на 30% возросла террористическая активность талибов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в три раза увеличилась численность бандформирований ИГ по сравнению с 2016 годом", - заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

В среду на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Уральского федерального округа он отметил, что "продолжает ухудшаться ситуация в Афганистане, который может стать новым прибежищем не только для игиловцев, но и для других террористических организаций, откуда они будут перемещаться по всему евразийскому континенту".

По его информации, на данный момент там находятся почти 6 тыс. сторонников ИГ, а в 2016 году было 1,9 тысячи.

"Выполнением мероприятий стратегического сдерживания, в том числе со стороны ЦВО, удалось не допустить обострения обстановки на территории Республики Таджикистан и Киргизской Республики, а также обеспечить поддержание благоприятной информационной обстановки для деятельности войск округа на территории этих государств", - добавил командующий.