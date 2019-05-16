Войти
16.05.2019
Интерфакс-АВН

Мантуров: сокращать производство SSJ-100 после инцидента в Шереметьево не планируется

449
0
-1
Денис Мантуров
Денис Мантуров.
Источник изображения: Александр Корольков

Сочи. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Россия не планирует сокращать производство SSJ -100 после инцидента в Шереметьево, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Нет. Почему мы должны сокращать производство? У нас кто-то отказался от покупки самолетов? Нет. Никакого сокращения производства не планируется", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он не стал комментировать версии следствия по инциденту в Шереметьево, но отметил, что решение о приостановке полетов этих самолетов не принималось. "Что касается приостановки полетов, то решение такое не принималось", - сказал министр.

Мантуров отметил, что такое решение может принять Росавиация, но "для этого никаких предпосылок не существует".

5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

Риски аварийного самолета были застрахованы в компаниях "АльфаСтрахование" и СОГАЗ, сообщает "Аэрофлот" на своем сайте.

За несколько лет эксплуатации Superjet-100 в гражданской авиации, с самолетами этого типа произошло две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с повреждением или неисправностью шасси.

В частности, в июле 2013 года во время испытательного полета Superjet свершил посадку с убранным шасси в исландском Кеблавике. После ремонта вернулся на базу в Жуковском в декабре. В июле 2018 года аналогичный самолет после завершения испытательного полёта также приземлился с невыпущенными шасси на аэродроме Раменское. Позднее в октябре прошлого года Superjet-100 выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа в этих происшествиях не пострадал.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Похожие новости
08.06.2017
Итальянские компании заинтересовались сборкой Superjet-100
28.12.2016
Мантуров рассказал, чем вызвана проверка SSJ100 Interjet
12.01.2016
«Авиастар»: заводская зарисовка
02.06.2014
Минпромторг намерен окрылить Венесуэлу
11.03.2013
Настоящее и будущее ульяновского авиастроительного кластера: взгляд изнутри
18.11.2010
Межведомственная группа будет создана по программе Ту-204СМ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.05 15:49
  • 1
Майор армии США рассказывает о поражении в Афганистане
  • 16.05 15:46
  • 31
Путин захотел 76 Су-57
  • 16.05 15:42
  • 60
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 16.05 14:58
  • 2
Не смогут подавить радар: системы ПРО в Румынии опасны для России
  • 16.05 14:52
  • 6
Выбывающий из расписания
  • 16.05 14:49
  • 2
Путин требует поставить в ВКС 100 вертолетов Ми-28НМ к 2028 году
  • 16.05 14:47
  • 3
Путин заявил, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57
  • 16.05 14:16
  • 76
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 16.05 14:02
  • 1
Подразделения ПВО России опробовали дальнобойные радары
  • 16.05 13:06
  • 8
Может, бахнем? Пьяный японский депутат предложил отвоевать Курилы
  • 16.05 13:01
  • 52
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.05 12:58
  • 1
Handelsblatt (Германия): ЕС играет в покер с Востоком
  • 16.05 10:51
  • 2
Для российских силовиков создали летающий парализатор
  • 16.05 10:21
  • 2
Беглый топ-менеджер филиала "Роскосмоса" оказался хранителем гостайн
  • 16.05 09:00
  • 21
Главный урок катастрофы "Суперджета"