Мантуров: сокращать производство SSJ-100 после инцидента в Шереметьево не планируется

Сочи. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Россия не планирует сокращать производство SSJ -100 после инцидента в Шереметьево, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Нет. Почему мы должны сокращать производство? У нас кто-то отказался от покупки самолетов? Нет. Никакого сокращения производства не планируется", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он не стал комментировать версии следствия по инциденту в Шереметьево, но отметил, что решение о приостановке полетов этих самолетов не принималось. "Что касается приостановки полетов, то решение такое не принималось", - сказал министр.

Мантуров отметил, что такое решение может принять Росавиация, но "для этого никаких предпосылок не существует".

5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

Риски аварийного самолета были застрахованы в компаниях "АльфаСтрахование" и СОГАЗ, сообщает "Аэрофлот" на своем сайте.

За несколько лет эксплуатации Superjet-100 в гражданской авиации, с самолетами этого типа произошло две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с повреждением или неисправностью шасси.

В частности, в июле 2013 года во время испытательного полета Superjet свершил посадку с убранным шасси в исландском Кеблавике. После ремонта вернулся на базу в Жуковском в декабре. В июле 2018 года аналогичный самолет после завершения испытательного полёта также приземлился с невыпущенными шасси на аэродроме Раменское. Позднее в октябре прошлого года Superjet-100 выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа в этих происшествиях не пострадал.