Секретарь СНБО Украины сообщил о начале испытаний ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р"

Киев. 15 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Испытания ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р" начались и продолжатся на следующей неделе, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Важно, что наши специалисты не остановились на этом (создании комплекса "Ольха" - ИФ) и продолжают работу над улучшением боевых характеристик комплекса... Уже начались и на следующей неделе продолжатся испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р", - сказал Турчинов во время вручения государственных наград и отличий СНБО представителям оборонных предприятий, сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны в среду.

Он выразил надежду, что после завершения государственных испытаний новые ракетные комплексы будут взяты на вооружение до конца текущего года.

По словам секретаря СНБО, в условиях агрессии РФ в Черном и Азовском морях для Украины одним из приоритетов является надежная защита морских рубежей, "эту задачу должен выполнить разработанный отечественными специалистами мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", ракеты которого способны уничтожать любые морские цели не только на территории Черного и Азовского морей, но и в портах их базирования".