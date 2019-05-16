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16.05.2019
Военно-промышленный курьер

"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Компания "Микран" разработала кассеты дистанционного запуска индивидуальной системы оперативной тактической разведки "Глаз", которые можно установить на любую бронетехнику, в частности, на танк Т-14 "Армата".

Об этом сообщает ТАСС соссылкой на представителя компании.

"Предназначен для расширения функциональных возможностей индивидуальной системы оперативной рекогносцировки "Глаз", путем объединения ракетниц системы в одну кассету с возможностью автоматического запуска в выбранном оператором направлении", - говорится в предоставленных агентству на выставке MILEX 2019 материалах компании.

Кассета представляют собой блок с семью индивидуальными контейнерами-ракетницами комплекса "Глаз". В состав также входит приемное устройство, монтируемое в кабине экипажа танка, и опорно-поворотный механизм кассеты.

В январе сообщалось о разработке в интересах Минобороны России средства оперативной тактической разведки "Глаз". Он представляет собой мини-аппарат на парашюте, который запускается из ручной ракетницы. Реактивный снаряд, который поднимается на высоту до 300 м, выбрасывает аппарат с камерой высокого разрешения. Пока устройство опускается на парашюте, камера передает изображение на планшет бойца. Система уже прошла экспериментальную отработку в Сирии.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Армата
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Микран НПФ
Минoбороны РФ
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