"Два удара": США уверены в победе над Ираном

В США заявили, что для победы над Ираном хватит двух ударов

В случае военного конфликта США победят Иран двумя ударами, уверен американский сенатор-республиканец Том Коттон. Он уточнил, что боевые действия между государствами могут начаться в случае нападения Тегерана на армию США или американских союзников. При этом в Иране ранее заявляли, что войны между странами не будет.

Американский сенатор-республиканец Том Коттон заявил на программе Firing Line на телеканале PBS, что США для победы над Ираном нужно только два удара.

Ведущая передачи Маргарет Хувер спросила его, есть ли у США шансы на победу в случае начала открытого военного противостояния с Ираном. "Да. Два удара: первый удар и последний удар", - уверенно ответил ей Коттон.

Сенатор уточнил, что поводом к военному конфликту между государствами может стать нападение Тегерана на войска США или на армии американских союзников.

Коттон, по его словам, не поддерживает военное вмешательство, но все же предостерег Иран о последствиях возможной агрессии.

Днем ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заверил, что Тегеран будет продолжать оказывать Вашингтону сопротивление, но войны между двумя странами не будет.

"Категорическим выбором иранской нации является сопротивление США, и в этом противоборстве США вынуждены будут отступить. Противостояние - не военное, оснований для войны нет", - подчеркнул Хаменеи, слова которого разместили на его официальном сайте.

Ни Тегеран, ни Вашингтон, по его заявлениям, не желают войны. К тому же, он отметил, что военное столкновение не в интересах США. Текущую ситуацию Хаменеи при этом назвал "столкновением воли двух государств. Но он уверен, что сильнее в нем окажется Иран.

Аналогичного мнения о нежелании США войны с Ираном придерживается и американский госсекретарь Майк Помпео. При этом если национальные интересы Соединенных Штатов будут в опасности, государство ответит "соответствующим образом", предупредил он.

"По поводу СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий. - "Газета.Ru") - мы высказали свое мнение в прошлом году, в мае прошлого года. Мы сделаем все, чтобы Иран стал нормальной страной, именно поэтому мы оказываем давление на руководство Ирана для того, чтобы это было сделано. Мы фундаментально не хотим войны с Ираном, мы пытаемся сделать все и хотим, чтобы иранская администрация перестала поддерживать "Хезболлу", террористов по всему миру", - сказал Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В тот же день The New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации сообщила, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на совещании помощников главы Белого дома представил план военного сдерживания Тегерана.

Согласно этой тактике, если Иран нападет на военнослужащих США или ускорит ядерную программу, Пентагон может направить на Ближний Восток до 120 тыс. военных.

При этом план не предусматривает военного вторжения на иранскую территорию: оно потребовало бы значительно большего количества солдат.

Одним из авторов инициативы, по информации газеты, является помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. При этом изданию неизвестно, знает ли об этом плане президент США Дональд Трамп. В NYT выразили сомнение в готовности американского лидера поддержать такую инициативу, так как ранее он неоднократно говорил о намерении вывести американских военнослужащих с Ближнего Востока и из Афганистана.

Незадолго до этого Патрик Шанахан написал в своем твиттере, что из-за "серьезной угрозы со стороны армии иранского режима" на Ближний Восток направились авианосец "Авраам Линкольн" и дополнительная группа бомбардировщиков.

Переброска войск, по его мнению, необходима для пресечения разного рода провокаций с иранской стороны. Впрочем, он не уточнил, в чем заключается суть этой самой угрозы. Источники агентства Reuters пояснили, что слова главы оборонного ведомства основаны на предоставленной США разведывательной информации.

Иран, в свою очередь, тоже предостерегает американскую сторону от военных действий в отношении Исламской Республики. Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами предупредил, что за такими действиями последует "удар в голову" от Тегерана.

"Если американцы сделают свой шаг, мы ударим их в голову", - заявил он.

При этом он убежден, что Вашингтон не рискнет использовать в Персидском заливе свою главную ударную силу - авианосцы.

Свое мнение он объяснил "адекватными и достаточными" оборонительными возможностями Ирана и уязвимостью американских кораблей.

Впрочем, иранская сторона все же не рассчитывает на военный конфликт с США. По мнению члена парламентской комиссии по внешней политике и безопасности Исламской Республики Аллаэддина Боруджерди, вероятность военного нападения Вашингтона на позиции Ирана в Персидском заливе равна нулю.

Тем не менее, он напомнил, что Иран обладает серьезной военной мощью, способной противостоять любой внешней агрессии. "Сегодня Соединенные Штаты полностью осознают наши военные возможности. Мы выиграли восьмилетнюю войну с Ираком, в которой США и страны Запада всесторонне поддерживали Багдад. С тех пор наша страна намного продвинулась вперед, и мощь ее вооруженных сил многократно выросла", - подчеркнул депутат.

Лидия Мисник