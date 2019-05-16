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16.05.2019
Lenta.ru

Раскрыта точность "Кинжала"

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Головка самонаведения, установленная на гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс (ГАРК) "Кинжал", позволяет ракете поражать цель типа "корабль" с отклонением один метр от точки цели, пишет в еженедельнике "Звезда" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, "алгоритмы и управление гиперзвуковым полетом у нас постоянно совершенствовались. Наши гиперзвуковые комплексы могут совершать высокоточное поражение цели как одиночными, так и групповыми гиперзвуковыми боеголовками".

В марте 2018 года The National Interest написал, что "Кинжал" нельзя считать "крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя", соответственно, ее нельзя назвать гиперзвуковым оружием, несмотря на то, что при полете баллистические ракеты ускоряются до гиперзвуковых скоростей.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс "Кинжал" впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте того же года. По имеющимся данным, "Кинжал" является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса "Искандер", носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9М723
Искандер
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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