Войти
16.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Для российских силовиков создали летающий парализатор

514
2
+1
Бойцы подразделения специального назначения Росгвардии на учениях
Бойцы подразделения специального назначения Росгвардии на учениях.
Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

Сотрудникам российских силовых ведомств продемонстрировали новейшую разработку Научно-производственного объединения Специальных материалов (НПО СМ) – беспилотный воздушный комплекс нелетального воздействия (БВКНВ), сообщил советник гендиректора компании Юрий Кленов.

"Изделие произвело впечатление. Оно может быть востребовано как у военных, так и у правоохранительных органов", – передает его слова РБК.

Он отметил, что беспилотник оснащен видеокамерой, может нести электрошоковое устройство "Парализатор", которое выпускает НПО СМ, или лазерный фонарь "Поток", который может временно ослепить человека.

"Оператор с нашим комплексом может спокойно находиться где-то в укрытии и наблюдать. (Дрон) может залетать в различные помещения и контролировать обстановку. При необходимости человек может быть поражен шокером, за эти несколько минут, что он обездвижен, он будет захвачен без всяких последствий для него и для тех, кто его задерживал", – рассказал Кленов.

По данным НПО СМ, "Парализатор" используется для "обратимого нелетального воздействия на человека с целью его обездвиживания". Воздействие может в том числе производиться дистанционно с помощью выстреливания электродов.

Фонарь "Поток" называется "эффективным средством устрашения, не приводящим к необратимому повреждению зрения". Вспышка "Потока" на расстоянии до 30 метров способна "ограничить способность злоумышленника к активному противодействию", он временно теряет зрение.

Кленов отметил, что у силовиков востребованы и "Парализатор", и "Поток".

"Очень хорошо зарекомендовал себя лазерный фонарик "Поток", на определенное время человек теряет зрение, это не вызывает никаких последствий в дальнейшем", – отметил он.

Беспилотник, сказал Кленов, можно использовать и в мирных целях – для поиска людей, заблудившихся в лесу или в тумане.

О разработке "Парализатора" НПО СМ сообщало еще в 2011 году.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Поток
Компании
СМ НПО
Проекты
БПЛА
ОНД
Похожие новости
29.11.2018
Антитеррористический окрас. Какое российское оружие покупал Пакистан
26.03.2018
Мобилизация военной науки
30.11.2016
Военные полицейские вооружились ослепляющими фонарями
24.12.2014
От пожарной команды – к штабу развития
11.08.2011
Новости "Интерполитех-2011": два месяца до финиша
2 комментария
№1
16.05.2019 10:45
Какой-то либерал поставил статье минус (я сбалансировал до нуля).
Всё то этим либералам не нравится! Сначала: "Караул,  Росгвардия будет стрелять!", а теперь: "Караул! Росгардия НЕ будет стрелять!"  ~:))
0
Сообщить
№2
16.05.2019 10:51
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Какой-то либерал поставил статье минус (я сбалансировал до нуля)
Там теперь можно посмотреть кто как голосовал, по той же схеме, как в постах. Достаточно щелкнуть на цифре, высветится окно голосовавших.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.05 16:05
  • 32
Путин захотел 76 Су-57
  • 16.05 16:00
  • 61
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 16.05 15:49
  • 1
Майор армии США рассказывает о поражении в Афганистане
  • 16.05 14:58
  • 2
Не смогут подавить радар: системы ПРО в Румынии опасны для России
  • 16.05 14:52
  • 6
Выбывающий из расписания
  • 16.05 14:49
  • 2
Путин требует поставить в ВКС 100 вертолетов Ми-28НМ к 2028 году
  • 16.05 14:47
  • 3
Путин заявил, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57
  • 16.05 14:16
  • 76
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 16.05 14:02
  • 1
Подразделения ПВО России опробовали дальнобойные радары
  • 16.05 13:06
  • 8
Может, бахнем? Пьяный японский депутат предложил отвоевать Курилы
  • 16.05 13:01
  • 52
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.05 12:58
  • 1
Handelsblatt (Германия): ЕС играет в покер с Востоком
  • 16.05 10:51
  • 2
Для российских силовиков создали летающий парализатор
  • 16.05 10:21
  • 2
Беглый топ-менеджер филиала "Роскосмоса" оказался хранителем гостайн
  • 16.05 09:00
  • 21
Главный урок катастрофы "Суперджета"