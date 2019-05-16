Для российских силовиков создали летающий парализатор

Сотрудникам российских силовых ведомств продемонстрировали новейшую разработку Научно-производственного объединения Специальных материалов (НПО СМ) – беспилотный воздушный комплекс нелетального воздействия (БВКНВ), сообщил советник гендиректора компании Юрий Кленов.

"Изделие произвело впечатление. Оно может быть востребовано как у военных, так и у правоохранительных органов", – передает его слова РБК.

Он отметил, что беспилотник оснащен видеокамерой, может нести электрошоковое устройство "Парализатор", которое выпускает НПО СМ, или лазерный фонарь "Поток", который может временно ослепить человека.

"Оператор с нашим комплексом может спокойно находиться где-то в укрытии и наблюдать. (Дрон) может залетать в различные помещения и контролировать обстановку. При необходимости человек может быть поражен шокером, за эти несколько минут, что он обездвижен, он будет захвачен без всяких последствий для него и для тех, кто его задерживал", – рассказал Кленов.

По данным НПО СМ, "Парализатор" используется для "обратимого нелетального воздействия на человека с целью его обездвиживания". Воздействие может в том числе производиться дистанционно с помощью выстреливания электродов.

Фонарь "Поток" называется "эффективным средством устрашения, не приводящим к необратимому повреждению зрения". Вспышка "Потока" на расстоянии до 30 метров способна "ограничить способность злоумышленника к активному противодействию", он временно теряет зрение.

Кленов отметил, что у силовиков востребованы и "Парализатор", и "Поток".

"Очень хорошо зарекомендовал себя лазерный фонарик "Поток", на определенное время человек теряет зрение, это не вызывает никаких последствий в дальнейшем", – отметил он.

Беспилотник, сказал Кленов, можно использовать и в мирных целях – для поиска людей, заблудившихся в лесу или в тумане.

О разработке "Парализатора" НПО СМ сообщало еще в 2011 году.

Сергей Гурьянов