Беларусь и Россия на MILEX-2019 представили самые обширные экспозиции

Новейшие разработки оборонной промышленности Беларуси, ее стратегических союзников и других стран можно увидеть в Минске в эти дни. В числе экспонентов Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019, которая проходит с 15 по 18 мая, - 170 организаций из 10 государств. Самые масштабные экспозиции развернули Беларусь, Россия, а также Казахстан и Китай.

Официальное открытие форума состоялось на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" под Минском. Зрители насладились ярким военным шоу на земле и в воздухе, в том числе военно-исторической реконструкцией боевого эпизода на безымянной высоте и современного боевого эпизода по уничтожению незаконно вторгшегося на территорию страны бандформирования.

Главной экспозиционной площадкой стала территория крупнейшего в Беларуси спортивного комплекса "Минск-Арена" - 8000 квадратных метров в выставочном павильоне и 10 000 - на открытой площадке.

Выставка разместится на открытой площадке и в "Минск-Арене" - всего на 18 000 квадратных метрах

Экспозицию хозяйки выставки представили более 80 участников. Немало новинок. Например, ракетный комплекс В-300РК "Полонез-М", работа над которым завершилась в прошлом году в рамках проекта по модернизации и изготовлению боевых средств реактивной системы залпового огня для применения ракет с дальностью действия до 300 км. Еще одна премьера - зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук-МБ3К", способный обеспечить обнаружение и перехват всех типов маневрирующих аэродинамических целей. Для боевых средств этого ЗРК Минский завод колесных тягачей специально разработал четырехосное полноприводное шасси МЗКТ-69225, благодаря которому огневые средства комплекса совершают марши со скоростью 60 км/ч.

Еще одна перспективная разработка белорусских конструкторов - зенитно-ракетный комплекс "ТРИО". Его огневые средства позволяют уничтожать малоразмерные воздушные цели различного класса, включая мини-БПЛА. К слову, создание современных средств радиоэлектронной борьбы - одна из важных составляющих работы системы белорусского Госкомвоенпрома. В частности, на выставке демонстрируется несколько модификаций систем семейства "Гроза". С другой стороны, есть новинки и в беспилотном сегменте. Например, экспериментальный многоцелевой летательный аппарат мультироторного типа "Грач" со сменными модулями, ударный авиационный комплекс "Феникс" и другие.

Россию на выставке MILEX-2019 представляют более 40 ведущих оборонных научных и производственных предприятий и компаний. Это АО "Рособоронэкспорт" - коллективный организатор от российской стороны, научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз - Антей", АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" и другие.

В работе выставки примет участие Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Кроме того, пройдут заседания Делового совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ и Координационного совета уполномоченных органов государств - членов ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной деятельности.

Александр Нестеров (nesterov@sb.by)