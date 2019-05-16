Правительство Ирака приняло решение о покупке ЗРС С-400

ЦАМТО, 15 мая. Правительство Ирака решило закупить ЗРС С-400. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади.

По его словам, пока нет "дорожной карты", которая определяла бы точные даты сделки.

"Что касается проблем и решения этих проблем с американцами, то есть соответствующие дипломатические каналы", – добавил он, отвечая на вопрос о возможном препятствовании со стороны США.

Сейчас Вашингтон пытается не допустить поставок систем С-400 в Турцию, контракт на которые заключили еще в 2017 году, напоминает агентство.