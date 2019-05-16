Переданный США ВМС Шри-Ланки патрульный катер класса "Гамильтон" прибыл в Коломбо

ЦАМТО, 15 мая. По информации Министерства обороны Шри-Ланки, переданный ВМС страны из состава Береговой охраны США патрульный катер (WHEC-720) "Шерман" класса "Гамильтон" прибыл в порт в Коломбо 12 мая.

Как планируется, катер, который теперь получил обозначение P626, войдет в боевой состав ВМС Шри-Ланки в ближайшее время.

Как сообщал ЦАМТО, патрульный катер (WHEC-720) "Шерман" класса "Гамильтон" Береговой охраны США был официально выведен из ее состава в апреле 2018 года и передан Военно-морским силам Шри-Ланки в ходе церемонии, состоявшейся 27 августа 2018 года на базе в Гонолулу (Гавайи).

В феврале 2019 года после завершения капитального ремонта, обслуживания и курса подготовки экипажа, катер начал морской переход в Коломбо.

Как отметили в посольстве США в Шри-Ланке, переданный катер станет самым большим кораблем в составе ВМС страны, а его передача будет способствовать укреплению оборонного сотрудничества между США и Шри-Ланкой.

Катер класса "Гамильтон" расширит возможности ВМС Шри-Ланки по патрулированию исключительной экономической зоны и обеспечению безопасности мореплавания в регионе Индийского океана. Катер также планируется применять в поисково-спасательных операциях.

В составе ВМС Шри-Ланки корабль присоединится к патрульному катеру "Самудра", который также был передан Шри-Ланке из состава Береговой охраны США в 2004 году.

Корабли класса "Гамильтон" были построены в середине 1960-ых гг. Длина катера составляет 115,2 м, ширина – 13,1 м, водоизмещение – 3350 т. Силовая установка включает два дизельных и два газотурбинных двигателя, позволяющих развивать максимальную скорость 29 узлов. Дальность плавания – 9600 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 45 суток, экипаж – 133 человека (включая 22 офицеров). Катер может нести один вертолет.

Выведенные из состава Береговой охраны США патрульные катера класса "Гамильтон" также были переданы Береговой охране Вьетнама, ВМС Нигерии и Филиппин.

Поставка Шри-Ланке катера класса "Гамильтон" выполнена в контексте прилагаемых Вашингтоном усилий по укреплению связей со странами Азии на фоне усиления военной мощи Китая в регионе. Китай также стремится укрепить связи со Шри-Ланкой. К примеру, в июле 2018 года представитель НОАК сообщил, что КНР намерена передать ВМС Шри-Ланки фрегат в рамках углубления двусторонних связей в сфере обороны.