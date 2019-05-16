HeliRussia 2019 – главное отраслевое событие года

ЦАМТО, 15 мая. XII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2019, организованная Минпромторгом России, пройдет в залах 3 и 4 павильона №1 МВЦ "Крокус Экспо".

Сегодня HeliRussia стала крупнейшим отраслевым мероприятием в Европе, а также одним из самых авторитетных событий в вертолетной индустрии.

Выставка собрала представительную экспозицию, в ней принимает участие свыше 230 компаний-участников из 19 стран мира (Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирана, Италии и др.). Ежегодно HeliRussia развивает международную кооперацию, дает всеобъемлющее представление о российском вертолетном рынке и укрепляет имидж России как одного из мировых лидеров вертолетостроения.

На экспозиции HeliRussia 2019 будет представлено 19 вертолетов российского и зарубежного производства. Среди наиболее интересных новинок – специальная противопожарная модификация вертолета "Ансат" разработки и производства "Казанского вертолетного завода", а также новый бестселлер компании Bell – модель Bell 505 Jet Ranger X в VIP-комплектации. В сегменте малой авиации будет продемонстрирована перспективная разработка – сверхлегкий вертолет с соосной схемой несущих винтов R-34, созданный ОКБ "Ротор" по техническому заданию компании "Аэроэлектромаш", также будет представлен летный экземпляр модели. Кроме того, на выставке пройдет показ новых разработок из области беспилотной авиации.

Деловая программа выставки HeliRussia играет важную роль для всей вертолетной индустрии, помогает решать актуальные вопросы отрасли, развивать сотрудничество и межотраслевую кооперацию, выстраивать полноценный диалог. Участие в мероприятиях бесплатное, с учетом обязательной предварительной регистрации на сайте events.helirussia.ru.

Кроме того, в этом году пройдет очередной "Кубок HeliRussia по дрон-рейсингу", мастер классы, демонстрация проектов в области вертолетостроения Фестиваля "От Винта!". Также состоятся торжественные церемонии награждения победителей отраслевых состязаний – конкурса детского рисунка "Волшебный вертолет" и международного фотоконкурса "Красота винтокрылых машин".

Выставка будет открыта для всех желающих 16-17 мая с 10:00 до 18:00 и 18 мая с 10:00 до 16:00.

Справочно:

XII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2019 пройдет c 16 по 18 мая в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации № 2403-р от 30 октября 2017 года. Место проведения – залы №3 и 4 павильона №1 МВЦ "Крокус Экспо". Организатор выставки – Минпромторг России. Устроитель – компания "Русские Выставочные Системы". Титульный спонсор – холдинг "Вертолеты России". Официальный спонсор – "Промсвязьбанк". Стратегический партнер – Банк ВТБ. Мероприятие проходит по инициативе и при поддержке Ассоциации Вертолетной Индустрии, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.