Россия модернизирует танки и боевые вертолеты Беларуси

Предприятия военно-промышленного комплекса России готовы провести техническое обслуживание и модернизацию танков и боевых вертолетов, состоящих на вооружении белорусской армии. Об этом заявил в Минске на выставке MILEX-2019 представитель Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

В первую очередь модернизированы могут быть ударные вертолеты Ми-24П, которые достались армии Беларуси в наследство от Советского Союза. Кроме того, на вооружении РБ состоят 12 военно-транспортных вертолетов российского производства Ми-8МТВ-5-1.

"При поступлении соответствующего обращения на поставку новых вертолетов и ремонт или модернизацию ранее поставленной техники оно будет незамедлительно рассмотрено", - заявил ТАСС представитель ведомства. При этом, уточнили, что пока подобных запросов от белорусской стороны не поступало.

Отметим, что советские Ми-24П могут быть заменены более совершенными моделями боевых вертолетов Ми-35М и Ми-35П, которые производятся в Ростове-на-Дону. Показанные на форуме "Армия-2018" они вызвали большой интерес у военных Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Америки.

Россия также готова провести модернизацию белорусских танков Т-72 до уровня российских Т-72Б3.

"Ранее модернизированные машины были поставлены Минску в ноябре 2018 года. В настоящее время прорабатывается вопрос о модернизации еще одной партии танков в интересах Министерства обороны Республики Беларусь", - сообщает ФСВТС.

Отметим, что в ранее белорусские оружейники самостоятельно модернизировали 15 танков Т-72Б, которые потом принимали участие в "Танковом биатлоне".

Николай Грищенко