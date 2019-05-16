Россия и Казахстан скоординировали оборонную политику - Минобороны РФ

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Российско-казахстанские консультации по координации оборонной политики под руководством заместителей министров обороны двух стран завершились в Нур-Султане, сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня в Нур-Султане завершились российско-казахстанские консультации по координации оборонной политики под руководством заместителей министров обороны РФ и Казахстана генерал-полковника Александра Фомина и генерал-лейтенанта Муслима Алтынбаева. В рамках мероприятия стороны проанализировали и согласовали порядок выполнения Программы стратегического партнерства двух стран в военной области на 2019-2021 годы и Плана сотрудничества оборонных ведомств на 2019 год", - сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, также в ходе консультаций обсуждались вопросы транзита российских воинских грузов через территорию Казахстана, совершенствование нормативно-правовой базы двустороннего взаимодействия и функционирования российских испытательных полигонов, расположенных на территории республики.