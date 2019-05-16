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16.05.2019
Известия.ru

"Роскосмос" подтвердил увольнение уехавшего за границу топ-менеджера

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В "Роскосмосе" подтвердили увольнение гендиректора Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) Юрия Яскина, который уволился по собственному желанию, написав соответствующее заявление из-за границы. Об этом в среду, 15 мая, сообщает "РИА Новости".

В пресс-службе компании рассказали, что на предприятии проводится проверка. Новым руководителем НИИ КП назначен Алексей Шашков.

Отмечается, что по закону Яскин имел право направить заявление дистанционно.

Ранее 15 мая газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Яскин уехал из России после того, как сотрудники "Роскосмоса" начали проверку на предприятии. Отмечалось, что топ-менеджер находится в одной из европейских стран, куда отправился "под предлогом командировки".

14 ноября 2018 года глава компании "Главкосмос" Денис Лысков покинул свой пост после проверки, инициированной главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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