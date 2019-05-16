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16.05.2019
Газета.ru

Не смогут подавить радар: системы ПРО в Румынии опасны для России

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Американский военнослужащий около комплекса THAAD на авиабазе Андерсен на острове Гуам, октябрь 2017 года Adan Cazarez/U.S. Army/Reuters
Американский военнослужащий около комплекса THAAD на авиабазе Андерсен на острове Гуам, октябрь 2017 года Adan Cazarez/U.S. Army/Reuters.

США сделают уязвимым юг России новыми комплексами ПРО в Румынии

США развернули комплекс противоракетной обороны THAAD в Румынии, потому что Россия не способна подавить работу радара GBR, считают военные эксперты. Они отметили, что из-за этой техники подавить работу данной станции едва ли сможет даже полная эскадрилья крымских Су-30СМ. Эти комплексы ПРО были временно развернуты США в начале мая по запросу НАТО. Они пришли на замену модернизирующимся Aegis Ashore.

Развертывание комплекса противоракетной обороны (ПРО) США THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Девеселу (Румыния) связано с тем, что Россия не может подавить работу радара GBR (Ground Based Radar), считают авторы "Военного обозрения".

Они обратили внимание, что THAAD, рассчитанные на уничтожение гиперзвуковых объектов на высотах более 80-120 км, не способны противостоять российским межконтинентальным баллистическим ракетам "Кинжал", "Искандер" и "Калибр".

"Данный радар, получивший индекс AN/TPY-2 и работающий в высокоточном сантиметровом X-диапазоне волн, является наиболее продвинутым и помехозащищенным изделием в классе мобильных буксируемых РЛС [радиолокационных станций] дальнего радиолокационного обнаружения, сопровождения целей и наведения на них", - отметили в издании.

Поскольку AN/TPY-2 позволяет минимизировать мощность излучения в направлении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, "подавить работу данной станции будет весьма затруднительно даже полной эскадрилье крымских Су-30СМ", подчеркивают журналисты. При этом они отметили, что GBR может предоставить операторам комплекса THAAD "непаханое поле возможностей" по сканированию воздушного пространства над Крымом и Краснодарским краем на предмет воздушного перемещения военно-транспортной и стратегической российской авиации.

Единственной естественной помехой для такого рода деятельности расчета комплекса THAAD авторы считают явление радиогоризонта - предельной дальности радиолокационного наблюдения наземных и надводных объектов.

Над Крымом, как утверждают военные эксперты, нижний участок просматриваемого воздушного пространства будет ограничен отметкой в 6,8 км над западной частью полуострова и 24 км - над его восточной частью. По мнению журналистов, это позволит российским летательным аппаратам уходить от наблюдения за счет снижения высоты оперирования.

О завершении американскими военными развертывания комплекса THAAD в Девеселу 7 мая сообщал Defence Blog. Там уточнили, что таким образом Вашингтон выполняет свои анонсированные в апреле обязательства по защите партнеров по НАТО из ЕС от воздушных угроз. В издании отметили, что комплекс в течение нескольких недель будет заменять стационарную систему Aegis Ashore, проходящую модернизацию. Такое решение было принято по запросу НАТО.

В самом Североатлантическом альянсе заверили, что работы по модернизации Aegis Ashore в Румынии не создадут "никакого наступательного потенциала". В заявлении военного блока указали, что запланированное обновление является "частью европейского поэтапного адаптивного подхода США к противоракетной обороне, о котором было объявлено в сентябре 2009 года".

"В ходе модернизации США выполнят свои обязательства по противоракетной обороне НАТО путем временного развертывания системы THAAD в Девеселу в Румынии. Подразделение THAAD будет находиться под оперативным контролем НАТО и полным политическим контролем Североатлантического совета", - подчеркнули в сообщении.

Кроме того, в НАТО уточнили, что системы будут размещены только на время работ, которые, как ожидается, займут несколько недель.

А в это время подразделение THAAD "будет сосредоточено на потенциальных угрозах за пределами евроатлантического региона".

После появления в апреле сообщений о соответствующем намерении американской стороны заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва внимательно следит за размещением американских систем ПРО в Румынии. Он отметил, что такое решение США вызвало ряд вопросов.

"Есть русская поговорка, что нет ничего более постоянного, чем временное. Есть вопросы - для чего размещается система THAAD и в чем заключается модернизация объектов в Румынии", - сказал Грушко.

По его словам, в Москве на всех политических уровнях до этих пор отмечали, что ПРО, размещаемые на объекте в Румынии, предназначены только для парирования ракетных угроз, которые исходят извне евроатлантического региона, и они по своим техническим характеристикам не могут перехватывать стратегические средства, находящиеся на вооружении российской армии.

"Возникает вопрос в отношении того, какие работы будут производиться на объектах в Румынии, потому что хорошо известно, что сегодня Соединенные Штаты работают над совершенствованием технологий перехвата ракет, и уже многие не скрывают того, что ПРО США, в том числе ее европейский сегмент, интегрированный в НАТО, должен обладать способностью перехвата ракетных средств, находящихся на вооружении РФ", - отметил замглавы МИД.

Некоторое время спустя замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва получила от Вашингтона разъяснения мотивов временного размещения комплексов THAAD в Румынии.

Эти доводы были приняты к сведению, и российские власти их изучают, сказал он.


Лидия Мисник

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Страны
Вьетнам
Россия
Румыния
США
Продукция
AN/TPY-2
THAAD
Иджис
Искандер
Кинжал БР
Су-30
Проекты
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2 комментария
№1
16.05.2019 10:36
Цитата, q
Поскольку AN/TPY-2 позволяет минимизировать мощность излучения в направлении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, "подавить работу данной станции будет весьма затруднительно
Хотят сказать, что поскольку эта РЛС "светит круто вверх", то её сложно запеленговать с земли и даже самолёту РЭБ со средней высоты? Но для подавления РЛС ПРО есть соответствующие системы РЭБ, например, блоки РЭБ в головной части "Сатаны".
+2
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№2
16.05.2019 14:58
Зачем сразу МБР, есть Х-47М2 "Кинжала" или "Искандер" с реальной дальностью.
0
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