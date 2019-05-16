Войти
16.05.2019
Военное обозрение

Армия Таиланда вооружиться американскими БТР M1126 Stryker

416
0
-1

Американская армия начала распродажу своих знаменитых бронетранспортеров Stryker. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com, первыми БТР M1126 Stryker получит армия Таиланда.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает портал, вооруженные силы Таиланда в общей сложности получат 60 бронетранспортеров M1126 Stryker. При этом контракт стоимостью 80 млн. долларов предусматривает закупку всего 37 боевых машин, еще 23 "Страйкера" США Таиланду подарят. Все машины будут взяты из состава американской армии и перед поставкой подвергнутся капитальному ремонту. В комплекте с БТР американцы также поставят ангары, вооружение, системы связи и запчасти к ним. Также будет предоставлено техническое обслуживание.

Бронетранспортер M1126 Stryker предназначен в основном для быстрой доставки пехотных подразделений и непосредственной поддержки их на поле боя. Вмещает 12 человек, включая трех членов экипажа. Броня противопульная, выдерживает попадание пули калибра 14,5-мм и осколков, но может быть усилена за счет навесной брони, днище усилено противоминной защитой. На вооружении 12,7-мм пулемет М2НВ или 40-мм автоматический гранатомет Мк 19. В обоих случаях на специальной приставке-адаптере возможно размещение 7,62-мм пулемета М240.

Stryker — семейство колёсных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. На базе этой платформы созданы колёсный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномёт M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Таиланд
Продукция
M1126 ICV
M1128 MGS
M1129 MCV
Stryker
Компании
General Dynamics
Похожие новости
01.03.2018
"Страйкеры" с пушками уже в Европе
01.11.2012
Бронемашины Stryker. Планы и проблемы
04.08.2010
«Дженерал дайнемикс» поставит Армии США ББМ «Страйкер» с V-образным днищем
11.08.2008
Армия США заказала "Страйкеров" на 1,2 миллиарда долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.05 16:05
  • 32
Путин захотел 76 Су-57
  • 16.05 16:00
  • 61
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 16.05 15:49
  • 1
Майор армии США рассказывает о поражении в Афганистане
  • 16.05 14:58
  • 2
Не смогут подавить радар: системы ПРО в Румынии опасны для России
  • 16.05 14:52
  • 6
Выбывающий из расписания
  • 16.05 14:49
  • 2
Путин требует поставить в ВКС 100 вертолетов Ми-28НМ к 2028 году
  • 16.05 14:47
  • 3
Путин заявил, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57
  • 16.05 14:16
  • 76
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 16.05 14:02
  • 1
Подразделения ПВО России опробовали дальнобойные радары
  • 16.05 13:06
  • 8
Может, бахнем? Пьяный японский депутат предложил отвоевать Курилы
  • 16.05 13:01
  • 52
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.05 12:58
  • 1
Handelsblatt (Германия): ЕС играет в покер с Востоком
  • 16.05 10:51
  • 2
Для российских силовиков создали летающий парализатор
  • 16.05 10:21
  • 2
Беглый топ-менеджер филиала "Роскосмоса" оказался хранителем гостайн
  • 16.05 09:00
  • 21
Главный урок катастрофы "Суперджета"