Армия Таиланда вооружиться американскими БТР M1126 Stryker

Американская армия начала распродажу своих знаменитых бронетранспортеров Stryker. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com, первыми БТР M1126 Stryker получит армия Таиланда.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает портал, вооруженные силы Таиланда в общей сложности получат 60 бронетранспортеров M1126 Stryker. При этом контракт стоимостью 80 млн. долларов предусматривает закупку всего 37 боевых машин, еще 23 "Страйкера" США Таиланду подарят. Все машины будут взяты из состава американской армии и перед поставкой подвергнутся капитальному ремонту. В комплекте с БТР американцы также поставят ангары, вооружение, системы связи и запчасти к ним. Также будет предоставлено техническое обслуживание.

Бронетранспортер M1126 Stryker предназначен в основном для быстрой доставки пехотных подразделений и непосредственной поддержки их на поле боя. Вмещает 12 человек, включая трех членов экипажа. Броня противопульная, выдерживает попадание пули калибра 14,5-мм и осколков, но может быть усилена за счет навесной брони, днище усилено противоминной защитой. На вооружении 12,7-мм пулемет М2НВ или 40-мм автоматический гранатомет Мк 19. В обоих случаях на специальной приставке-адаптере возможно размещение 7,62-мм пулемета М240.

Stryker — семейство колёсных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. На базе этой платформы созданы колёсный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномёт M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.