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16.05.2019
Военное обозрение

Командование ВВС США раскритиковало ролик, в котором сгорел F-35A

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Командование Военно-воздушных сил США выступило с критикой видео пародии, созданной PR-подразделением американской авиабазы, в которой с иронией рассказывалось о "нелегкой работе вспомогательных служб на авиабазе, которые помогают пилотам в различных ситуациях". В командовании ролик назвали "несовместимым с общими усилиями службы по связям с общественностью ВВС США". Об этом сообщает "РГ-русское оружие" со ссылкой на The Avionist.

Источник изображения: topwar.ru

Как говорится в сообщении пресс-службы ВВС США, PR-подразделение выбрало неудачный сюжет и время для показа видеоролика. Особенно расстроил представителей ВВС момент, когда остающийся за кадром новейший самолет пятого поколения F-35 взрывается. По их словам, программа создания F-35 и так критикуется со всех сторон, а кадры взрывающегося истребителя могут быть выведены из контекста.

Недавняя потеря ВВС Японии истребителя F-35 по невыясненным причинам вместе с фигурирующим в ролике взрывом самолета могут быть неверно истолкованы, особенно невоенной аудиторией

- заявили в командовании ВВС.

Вина за это возложена на авторов видео из 2-й аудиовизуальной эскадрильи (подразделение, занимающееся пиар-акциями в интересах ВВС США) с авиабазы Хилл. В тоже время представители ВВС США признают, что создание такого ролика связано с недостаточной квалификацией его авторов, там более, что сценарий к ролику написала капитан Мадлен Дженсен, занимающейся на авиабазе Хилл работой с жертвами сексуальных нападений.

Как отнеслись в командовании ВВС США к остальной части ролика, не сообщается.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
Проекты
Истребитель 5 поколения
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