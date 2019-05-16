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16.05.2019
Известия.ru

Правительство Ирака приняло решение купить С-400 у России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Правительство Ирака решило приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 у России. Об этом заявил в среду, 15 мая, посол страны в Москве Хайдар Мансур Хади.

"Что касается ЗРС, иракское правительство приняло решение. Оно хочет закупить С-400", — сказал он на пресс-конференции.

Встреча с журналистами состоялась по итогам восьмого заседания межправительственной российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, прошедшего в Багдаде 23–25 апреля, уточняет ТАСС.

В 2017 году контракт на поставку российских ракетных систем заключили РФ и Турция. 22 апреля замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что поставки первых С-400 в Турцию начнутся в ближайшее время. При этом Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35. Кроме того, США предлагали Турции приобрести американские системы Patriot вместо российских комплексов. Из-за ухудшения отношений с США турецкая лира стала "аутсайдером среди валют стран с формирующимися рынками". В этом году лира подешевела более чем на 40% к доллару США.

10 мая немецкое издание Bild сообщило, что Турция может пересмотреть сделку с Россией о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-400, однако в Анкаре информацию опровергли.

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Германия
Ирак
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
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Фомин Александр
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