Не вынес аудита: топ-менеджер Роскосмоса бежал за границу

Топ-менеджер Роскосмоса сбежал за границу из-за аудита

Один из топ-менеджеров Роскосмоса сбежал из России. Покинуть страну и написать заявление об увольнении он решил после проверок, которые были начаты по указанию главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

В Роскосмосе очередной скандал - один из топ-менеджеров госкорпорации, гендиректор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП), разрабатывающего и производящего радиоаппаратуру и электронику, сбежал из России, уволившись с родного предприятия.

В настоящее время бывший директор Юрий Яскин находится, предположительно, в Греции, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на неназванных топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

НИИ КП является ведущим предприятием Роскосмоса по контролю и обеспечению стойкости электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к ионизирующим излучениям космического пространства. Кроме того, на предприятии ведутся разработки авиационных бортовых радиомаяков системы КОСПАС/САРСАТ, персональных радиомаяков с встроенными приемниками ГЛОНАСС/GPS и средств симплексной голосовой связи для взаимодействия с поисковыми службами.

В бытность Яскина гендиректором на его имя отправлялось большое количество рабочих писем, однако в апреле руководителям компаний-партнеров было отдано распоряжение отправлять их на имя другого лица.

В апреле Яскину было разрешено выехать в командировку в Европу, для этого первый отдел предприятия выдал директору загранпаспорт. Однако по окончании срока командировки директор в Россию не вернулся,

а отправил в Роскосмос заявление об увольнении "по собственному желанию".

В самой госкорпорации факт увольнения директора подтвердили, добавив, что он покинул пост 17 апреля. При этом 13 мая гендиректор Объединенной ракетно-космической корпорации Андрей Жерегеля представил коллективу предприятия нового руководителя: им стал выходец из космической отрасли Алексей Шашков. Жерегеля подчеркнул, что, несмотря на кадровые перестановки, "никаких революций на предприятии проводить не планируется".

Экстренный отъезд Яскина из России произошел на фоне начала работы в НИИ КП сотрудников службы внутреннего аудита Роскосмоса, действовавших по распоряжению гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина. "По всей видимости, он опасался, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств, поэтому предпочел покинуть страну до начала разбирательств по существу",- сообщил один из источников.

Проверка предприятия и последующий отъезд директора могут быть связаны с предупреждением, которое разослал в начале февраля руководству предприятий отрасли Рогозин. В нем он напомнил директорам, что происходит в случае выявления финансово-экономических нарушений. "Предупреждаю о персональной ответственности в случае выявления подобных нарушений", - говорилось в письме.

В письме главы Роскосмоса подчеркивалось, что на тот момент в производстве находились 14 уголовных дел в отношении бывших сотрудников госкорпорации, в том числе в отношении генеральных директоров ракетно-космического центра "Прогресс" Александра Кирилина, НИИ физических измерений Андрея Николаева, НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского.

Кроме того, по результатам проверок с рядом должностных руководящих лиц госкорпорации и ее организаций расторгнуты трудовые договоры, инициировано увольнение шести гендиректоров, в том числе Дмитрия Панова из НПО "Техномаш", Дмитрия Лыскова из АО "Главкосмос" и Дмитрия Хомазы из ФГУП "Организация "Агат", сообщало РИА "Новости".

Также в письме Рогозина говорилось, что правоохранителям удалось пресечь хищение 2,3 млрд руб. из бюджета Роскосмоса.

Это не первый скандал за последнее время, связанный с деятельностью крупных топ-менеджеров предприятий Роскосмоса. В конце апреля стало известно об аресте Дмитрия Панова, бывшего и.о. гендиректора НПО "Техномаш", по делу о крупных хищениях.

Обвинение считает, что Панов причастен к хищению из госбюджета более 400 млн руб. при реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Накануне генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назначил исполняющим обязанности гендиректора ФГУП "НПО "Техномаш" Юрия Власова, ранее занимавшего должность советника руководителя госкорпорации.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила хищений на свыше 1,6 млрд рублей в подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха, эти деньги были выделены на модернизацию производственной базы и создание новых перспективных разработок.

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела. В ходе проверок были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.

Отдел "Наука"