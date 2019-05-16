Спущен на воду 60-й корвет класса "Тип-056" для ВМС НОАК

Сразу три корвета проекта 056/056А, находящихся в достройке на плаву для ВМС НОАК на китайском судостроительном предприятии Dalian Liaonan Shipyard в Даляне (Люйшуне). Ближайшим стоит практически законченный корвет проекта 056 "Хэцзэ" (菏泽, бортовой номер "512", шестой корабль постройки данной верфи). У его борта ближе к берегу ошвартованы спущенные на воду в один день 14.09.2016 два корвета модифицированого проекта 056А (седьмой и восьмой корветы, строящиеся в Даляне). Октябрь 2016 года.

ЦАМТО, 15 мая. На предприятии Guangzhou Huangpu Shipbuilding Company китайской государственной судостроительной корпорации CSSC (China State Shipbuilding Corporation) в Гуанчжоу 9 мая состоялся спуск на воду корвета класса "Тип-056/056A" (класс "Цзяндао" (Jiangdao)), предназначенного для ВМС НОАК.

По информации Eastpendulum.com, этот корабль станет 60-м корветом класса "Тип-056/056A", принятым на вооружение ВМС НОАК. Судя по внешним отличиям, корвет выполнен в версии для борьбы с подводными лодками ("Тип-056A").

Как сообщал ЦАМТО, строительство корветов "Тип-056/056A" осуществляется быстрыми темпами одновременно на четырех судостроительных предприятиях: Hudong-Zhonghua в Шанхае, Huangpu Shipbuilding в Гуаньчжоу, Liaonan Shipyard в Даляне, Wuchang Shipyard в Ухане. Головной корабль серии, "Бенгбу" (бортовой номер "582"), был построен на верфи Hudong-Zhonghua, спущен на воду в мае 2012 года и передан ВМС НОАК 25 февраля 2013 года. В среднем очередной новый корвет принимается на вооружение через каждые шесть недель. Стоимость строительства версии "Тип-056A" оценивается в 700 млн. юаней или 91 млн. евро, что несколько дороже базовой версии "Тип-056".

Следует отметить, что в течение последнего года наблюдается тенденция закрытия информации о строящихся и поступающих на вооружение ВМС НОАК военных кораблях. Если спуск на воду кораблей "Тип-056/056A" отслеживается китайскими споттерами, то данные об их принятии на вооружение в китайских СМИ отсутствуют примерно с июня 2018 года. Тогда в боевой состав ВМС НОАК вошел 42-й корвет серии (557) "Наньчун". Предположительно, за последнее время ВМС НОАК приняли на вооружение еще шесть корветов того же класса.

Корабли "Тип-056" пришли на смену устаревшим корветам "Тип-037" и "Тип-053". Общее количество запланированных к постройке кораблей серии неизвестно. Американская разведка в своей оценке возможностей ВМС НОАК за 2015 год предполагала постройку до 60 корветов "Тип-056", однако по неподтвержденным сообщениям китайских СМИ, ВМС НОАК могут получить до 70 кораблей серии.

Корвет класса "Тип-056" предназначен для патрулирования территориальных вод, эскорта, противолодочной и противокорабельной борьбы, борьбы с пиратством, защиты рыболовства. Длина корабля составляет 89 м, ширина – 11,6 м, полное водоизмещение – 1500 т, максимальная скорость – 25 узлов, дальность плавания – 3500 морских миль на скорости 16 узлов, экипаж – 60 человек. Корвет оснащен различными системами вооружения, современным оборудованием, отличается малозаметностью. В состав вооружения входят 76-мм АУ H/PJ-26, две 30-мм артиллерийские установки H/PJ-17, 4 противокорабельные ракеты YJ-83 с дальностью стрельбы 65 морских миль, 8-контейнерный ЗРК малой дальности HQ-10, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата. Хотя корабли не оборудованы ангаром, они могут принимать вертолеты Z-9.

В противолодочной версии "Тип-056A" корвет оснащен буксируемой ГАС и ГАС с переменной глубиной погружения в дополнение к установленной на корпусе ГАС, которой оснащены все корабли серии.