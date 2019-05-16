Как ракетные комплексы уничтожают учебные цели над Крымом

"Снаряд нового комплекса крылатых ракет "Нептун" может преодолеть 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте", - заявил недавно советник президента Украины Юрий Бирюков, рассказывая о достижениях военно-промышленного комплекса своей страны.

Если это не предвыборный вымысел и ВСУ действительно совершили мощный прорыв в техническом переоснащении, никакой реальной угрозы для жителей полуострова крылатые ракеты Украины не представляют. В этом убедился корреспондент "РГ", побывавший на уникальных ракетных стрельбах Черноморского флота под Балаклавой.

Возрожденная "сотка"

Шахтный береговой ракетный дивизион "Утес", известный со времен СССР как легендарная "сотка", стреляет нечасто. Это слишком дорогое и масштабное мероприятие, ради которого на многие десятки квадратных километров закрывают морскую акваторию и воздушное пространство, прерывают судоходство в закрытых районах. Ведь безопасность стрельб превыше всего.

Источник изображения: Капитан Евгений Соседко - командир стартовой батареи. Фото: Владимир Пасякин

Разрушенный за 23 года в составе Украины важный объект был восстановлен после воссоединения с Россией в кратчайшие сроки. Уже в конце 2014 года на "сотке" снова произвели пуски.

- Это стало большим событием в жизни дивизиона и всей нашей бригады, да и флота в целом, - говорит командир береговой ракетной бригады полковник Олег Буданов. - Еще со времен СССР каждая стрельба ракетой завершалась появлением красной пятиконечной звездочки на крышке контейнера. А с 2014 года на пусковой установке рядом стали появляться триколорные российские звездочки.

Дрожь над морем

Со смотровой площадки в районе мыса Айя, с высоты птичьего полета, открывается прекрасный вид на морскую акваторию и ракетную пусковую установку, откуда в назначенное время должны стартовать грозные "Прогрессы". Благодаря большой дальности стрельбы они могут прикрывать побережье протяженностью несколько сотен километров. В это время без малого два десятка судов закрывают район стрельб для всех прочих кораблей и самолетов. Ведь практические ракетные стрельбы - наиболее сложный элемент боевой подготовки, связанный с известным риском.

С участием военачальников быстро проходят последние согласования, и вот грозная ракета стремительно взмывает в крымское небо. Даже на значительном удалении от контейнера чувствуется мощь ракеты, которая грозным ревом извещает всю округу о старте.

В морской акватории, безопасность которой обеспечивают почти два десятка кораблей Черноморского флота, начинается скоротечный морской бой с целью уничтожения воздушного противника. И это - не имитация, а реальная ракета, которую должны своевременно обнаружить и уничтожить специалисты новейшего фрегата "Адмирал Макаров" под командованием капитана 2 ранга Григория Бреева. Если им это не удастся, морские авиаторы Черноморского флота - многофункциональные СУ-30 - тоже наготове. Но достреливать "Прогресс" им не пришлось - ракета пошла по строго заданной траектории, и экипаж фрегата успешно сбил ее ракетой "Штиль".

- Многоканальный корабельный зенитный ракетный комплекс средней дальности "Штиль" предназначен для комплексной коллективной обороны кораблей соединений или судов конвоев, а также индивидуальной защиты кораблей-носителей комплекса от атак противокорабельных ракет, самолетов, вертолетов, катеров и судов, - говорит командир фрегата капитан 2 ранга Григорий Бреев. - Стрельбы проходят на сложном тактическом фоне, и нам предстоит уничтожить ракетами две реальные быстролетящие цели. Это не электронные пуски.

Наибольшая нагрузка и ответственность в этот момент - на подчиненных командира БЧ-7 капитан-лейтенанта Алексея Теплицкого и командира БЧ-2 капитан-лейтенанта Дениса Кудашкина. Первые отслеживали обстановку в акватории, они же обнаружили ракету на максимальной дальности, вели ее и выдали необходимые ракетчикам координаты, а вторые "схватили" цели и уничтожили их стремительными "Штилями".

Тут же береговые ракетчики "Утеса" готовят к пуску вторую ракету. Через несколько десятков секунд с этой же ракетной установки стартует второе изделие "Прогресс". Пуск, как и полет ракеты по заданной траектории, прошел согласно плану. Заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-майор Рустам Мурадов к этому времени уже побывал на командном пункте и имел данные о стрельбе "Утеса" и "Адмирала Макарова".

- Ракетные стрельбы прошли успешно, - кратко сообщил он. - Обе ракеты "Прогресс" уничтожены ракетным комплексом "Штиль" фрегата "Адмирал Макаров".

Сувенирные "пальцы"

Тут же возле штольни построился личный состав "Утеса" во главе с подполковником Сергеем Слесаревым. Командир бригады полковник Олег Буданов поблагодарил подчиненных за успешно выполненную боевую задачу, а руководитель стрельб начальник штаба береговой ракетной бригады подполковник Алексей Щербак выполнил приятную миссию: вручил отличившимся воинам "пальцы". Две ракеты - два "пальца".

- Это стальной штырь размером с большой палец ладони (отсюда, возможно, и такое название - Прим. ред.), служащий для крепления ракеты к стартовому агрегату, - пояснил подполковник Сергей Слесарев. - Это все, что у нас остается от взмывающей в небо ракеты. Традиция торжественного вручения "пальцев" существует давно, как и нанесение трафаретной звезды на крышку контейнера после стрельбы, откуда совершался пуск грозного изделия. Это, можно сказать, одно из поощрений лучших ракетчиков части - добрая память, своеобразный "ключ" от изделия "Прогресс".

Источник изображения: После стрельб командир отделения Павел Лукавый трафаретил на контейнерной крышке сразу две триколорные звездочки. Фото: Владимир Пасякин

На этот раз памятный сувенир вручили командиру стартовой батареи капитану Евгению Соседко. А вскоре командир отделения Павел Лукавый с удовольствием трафаретил на контейнерной крышке сразу две триколорные звездочки. Такого не было за всю новейшую историю береговой ракетной бригады ЧФ. Это ли не показатель высокой боевой активности и профессионального мастерства флотских ракетчиков!

- Я не припомню такой стрельбы за несколько десятилетий, - говорит ветеран "Утеса", подполковник запаса Евгений Липко. - Хотя в советские времена мы регулярно осуществляли пуски, и стрельбы выполняли самые разнообразные. Но не было такого, чтобы одна пусковая установка делала два залпа подряд. Чтобы выполнить такую стрельбу, нужно отработать специальную программу. И ракетчики достойно это сделали.

Теперь, как и в прежние советские времена, ракетные "автографы" "Утеса" регулярно появляются в крымском небе, оберегая мирную жизнь полуострова. И береговые ракетчики, и экипаж новейшего фрегата готовы, если понадобится, достойно встретить непрошенных гостей. Пусть они об этом помнят.

Справка "РГ"

Дивизион "Утес" входит в состав береговой ракетной бригады полковника Олега Буданова. Созданный еще в 1957 году, он многие десятилетия надежно прикрывал наш полуостров от непрошенных гостей из-за океана. Именно здесь, на "сотке", зарождались традиции береговых ракетчиков Черноморского флота. Здесь они несли боевое дежурство в период обострения обстановки в Черном море, во время визитов НАТОвских "гостей". Этот важный объект не единожды посещали министры обороны СССР, главкомы ВМФ и командующие Черноморским флотом. Отсюда чертили свои победные автографы первые, еще дозвуковые крылатые ракеты С-2. Сегодня одна из них - на постаменте памятника, который воины-ракетчики привели в порядок ко Дню Победы.

После развала СССР легендарную "сотку" на целых два десятилетия передали в подчинение ВМС Украины. Объектом никто не занимался, и он со временем пришел в упадок. А в 2014 году украинские части, уходя из Крыма, попросту разграбили объект. Понимая его значимость, командующий ЧФ - в ту пору адмирал Александр Витко - приказал восстановить важный объект в первую очередь.

- Это потребовало огромных усилий, - вспоминает командир береговой ракетной бригады полковник Олег Буданов. - Надо было восстановить блоки на командном пункте, вырезанные кабель-трассы, которые сдали в цветной металлом. Словом, восстановление боеспособности "Утеса" было настоящим техническим подвигом.

Владимир Пасякин (Севастополь)