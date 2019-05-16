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16.05.2019
Российская газета

Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь

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Источник изображения: rg.ru

Российская Федерация начала поставки многофункциональных истребителей Су-30СМ в Республику Беларусь.

Об этом ТАСС в Минске в ходе девятой международной выставки вооружений Milex 2019 сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ. В ведомстве подтвердили, что Россия уже приступила к выполнению соглашения о поставке истребителей. Поставки Су-30СМ будут осуществляться строго по условиям контракта и после получения авансовых платежей.

Сам контракт на поставку истребителей Су-30СМ ФСВТС РФ заключила с Республикой Беларусь в июне 2017 года.

Су-30СМ - модернизированный двухместный сверхманевренный истребитель поколения 4++. Боевой радиус - полторы тысячи километров. Без дозаправок самолет может лететь три с половний часа.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-30
Компании
ФСВТС РФ
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