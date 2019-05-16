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16.05.2019
Российская газета

Плохие новости для Украины: ударный БПЛА Bayraktar TB2 сбили в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

В Ливии средства противоздушной обороны войск фельдмаршала Халифы Хафтара в районе Аль-Джуфра сбили ударный беспилотный летательный аппарат, принадлежащий силам так называемого Правительства национального согласия.

В твиттер-аккаунтах, отслеживающих обстановку и ход боевых действий в этой "горячей точке", обнародованы фотографии искореженных обломков.

Как сообщается, уничтоженным оказался БЛА Bayraktar TB2 турецкого производства. По некоторым данным, дрон был доставлен в Ливию всего несколько дней назад, и боевой вылет оказался для него первым и последним.

Казалось бы, в случившемся нет ничего особенного, беспилотники различных типов регулярно теряют в ходе специальных миссий в зонах боевых действий, порой они просто терпят крушения из-за технических проблем. Однако пристальное внимание военных экспертов к данному инциденту объясняется тем, что аналогичные ударные аппараты были приобретены вооруженными силами Украины. Их торжественная презентация с участием высокопоставленных лиц страны прошла в марте текущего года.

Bayraktar TB2 провели демонстрационное применение бомб с лазерным наведением MAM-L на одном из украинских полигонов. Тогда была продемонстрирована высокая точность попадания.

В то же время скептики отмечали, что одно дело действовать без какого-либо противодействия с земли, другое - при плотной системе противовоздушной обороны. Во время реального боевого применения живучесть данной разработки оказалось весьма невысокой.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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